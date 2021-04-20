李楠桦

编者按：“谷雨莫等闲，春耕到眼前。” “谷雨”时节，气温回升，我国大部分地区已进入春种春播关键时期。从中原粮仓到鱼米之乡，现代农机穿梭作业，十几台植保无人机均匀喷洒……我国多地抢抓农时，田间地头一派繁忙景象。

河南淮滨

“虫口夺粮” 无人机喷洒大显身手

“王专家，真的是太感谢你了，给我们解决了大麻烦。” 日前，河南淮滨王家岗乡武村村民符武道在地块里发现小麦麦叶长有锈斑，赶忙打给当地农业农村局高级农艺师王振旭寻求解决办法。

通过王振旭和“医技团队”的“临床治疗”，发现该现象为小麦条锈病。王振旭立即“对症下药”，启动5台植保无人机，不到十分钟，便将周围100亩土地的小麦防治完毕，全力控制了病害扩展蔓延。

据王振旭介绍，小麦生长中后期病虫害比较集中，河南淮滨县通过开展小麦“一喷三防”进行防治，以确保小麦增产增质。

河南淮滨邓湾乡小集村，十几台植保无人机排列整齐在田间作业。受访者供图

“近年来，随着科技发展，利用无人机进行农作物病虫害防治日益普及，在减轻劳动力、提高效率质量的同时减少了农药的使用量，对环保和生态安全具有重要意义。”淮河生态农业发展投资有限公司董事长姚伟杰说。

据了解，今年河南省小麦播种面积继续稳定在8500万亩以上，较上年略有增加；优质专用小麦面积1533万亩，较上年增加183万亩。由于麦播基础较好，底墒充足，适期播种，出苗整齐，缺苗断垄现象较少。河南省小麦群体充足，个体生长健壮，长势持续向好，墒情适宜，无较大病虫害和灾害发生。

湖南衡阳

政策惠农 现代农机助力春耕生产

在湖南省衡阳县台源镇台九村冯瓦屋附近的农田里，履带式旋耕机、高速插秧机和有序抛秧机等现代农机不停地在田间来回穿梭作业。

湖南衡阳县台源镇台九村冯瓦屋现代农机助力春耕。受访者供图

湖南省衡阳县农业农村局农机化管理股股长肖永香表示：“今年以来，衡阳县通过出台一系列优惠政策，极大刺激了农户购农机、用农机的热情。”

据了解，湖南省通过进一步出台购机补贴、作业补贴等激励政策，补齐短板，与此同时积极开展农机促春耕活动，已培训农机手1.2万人次，检修调试各类农机具55万台（套），准备投入春耕生产的各类农机具500万台（套）以上。

江西吉安

新型农业经营主体提供“菜单式” 服务

江西省九江市都昌县中馆镇高标准农田区稻田翻耕种植早稻。受访者供图

江西省吉安市青原区为确保粮食生产面积产量只增不减，逐级分解落实任务，细化落实到田块，并积极开展全域耕地抛荒地毯式核查。

据该区农业农村局相关工作人员介绍，为了保证耕地有人种，青原区积极推进土地托管服务。“比如可以由农民专业合作社、农机大户、种植大户等新型农业经营主体提供‘保姆式’‘菜单式’服务，解决‘谁来种地’‘怎样种地’及‘抛荒撂荒’难题。”该工作人员说。

江西省九江市都昌县蔡岭镇杨湾村早稻翻耕现场。受访者供图

据了解，江西省早稻直播基本结束，大规模移栽已经开始。截至4月15日，江西省全省直播面积869.8万亩，移栽730.1万亩，完成75.6%。确保早稻面积稳定在1800万亩以上、双季稻面积稳定在3700万亩以上。

河北

提供精准气象服务

河北省农业农村厅相关工作人员介绍，麦田杂草除治是确保夏粮丰收的关键，也是今年“虫口夺粮”第一仗。春节过后，河北省全省对50余种病虫害组织开展了春季病虫害基数调查工作，及时发布病虫情报2000余期。

“与此同时，我们提供精准气象服务，根据河北省气象局发布的降温降雪天气预警，及时印发各类通知，提示相关市做好防范。”该工作人员说。

据了解，河北省在田冬小麦面积为3350.5万亩，比上年增加45.3万亩，增1.4%。目前，冬小麦从南到北均已进入拔节期，河北南部地区麦田已进入孕穗期，整体生育进程与去年接近，但较常年普遍提早5-8天。

(责编：李楠桦、章斐然)