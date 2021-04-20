郭倩

原标题：工信部：今年提速降费将从“普惠降费”转向“精准降费”

记者从19日举办的国务院政策例行吹风会上获悉，今年网络提速降费工作的重点方向将从网络“覆盖普及”向“提速提质”转变，从“普惠降费”向“精准降费”转变，包括有序推动5G网络按需建设和深度覆盖，面向中小企业用户、农村脱贫户继续实施精准降费，严查“强推5G套餐”等。此外工信部将加快民营企业进入宽带接入市场商用化进程，通过引入竞争促进资费下降。

工信部副部长刘烈宏在会上表示，自2015年网络提速降费实施以来，五年来，固定宽带单位带宽和移动网络单位流量平均资费降幅超过了95%。企业宽带和专线单位带宽平均资费降幅超过了70%，各项降费举措年均惠及用户逾10亿人次，累计让利超过7000亿元。

针对今年网络提速降费工作的重点方向，刘烈宏表示，一是推进“双千兆”网络协同发展。开展更大范围的千兆光网升级和入户改造，有序推动5G网络按需建设和深度覆盖，深化电信基础设施的共建共享，加快形成“双千兆”互补互促的发展格局，更好地赋能千行百业。二是继续实施精准降费。面向中小企业用户，宽带和专线平均资费再降低10%；推动基础电信企业面向农村脱贫户，继续给予5折基础通信服务资费折扣；面向老年人、残疾人等特殊群体，推出低于公众市场资费的具体优惠政策。三是提升网络和服务质量。规范网络资费营销行为，严查“强推5G套餐”“新老用户不同权”“套餐夸大宣传”等行为。组织基础电信企业强化5G和4G的协同发展，提升网络资源使用效率，保障城市热点区域、覆盖薄弱地区用户对不同制式网络的覆盖需求。

在完善农村信息基础网络方面，刘烈宏表示，今年再部署第7批电信普遍服务的建设任务，预计在农村及偏远地区支持1万个4G基站建设，推动宽带网络逐步向农村人口聚居区、生产作业区、交通要道沿线等重点区域延伸。今年底，未通宽带行政村将实现动态清零，让广大农村群众共享互联网发展成果。

围绕支持民营企业参与网络提速降费，以市场公平竞争促进资费下降，工信部信息通信发展司负责人刘郁林表示，目前，在增值电信业务领域10项业务已经全部向民间资本开放，在基础电信运营领域重点推进宽带接入网业务和移动通信转售业务试点。截至目前，试点范围已经扩展到28个省超过200个城市，累计批复超过200家次的试点民营企业，民营宽带用户数近700万户，民间资本在宽带领域累计投资超过百亿元。下一步，工信部将加快民营企业进入宽带接入市场商用化进程，激发市场活力，通过引入竞争促进资费下降。

(责编：罗知之、吕骞)