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创业板指大涨4% 北向资金单日净流入超160亿元

罗逸姝
2021年04月20日09:13 | 来源：经济参考报
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原标题：创业板指大涨4% 北向资金单日净流入超160亿元

4月19日，两市低开高走，午后持续高位震荡。截至收盘，两市共3045只个股上涨，三大指数悉数收涨。其中，上证指数上涨1.49%，收报3477.55点；深证成指上涨2.89%，收报14117.80点；创业板指大涨4.15%，创下今年以来最大涨幅，收报2898.73点，距离2900点大关仅“一步之遥”。当日北向资金大幅净买入163.16亿元，是年内第二大规模的单日净买入，仅次于1月8日的206.15亿元。

行业方面，多个板块走强，汽车产业链全天表现强势。同花顺汽车整车板块当日上涨5.12%，东风汽车、广汽集团、北汽蓝谷等六只个股涨停，比亚迪、江淮汽车涨超5%；汽车零部件板块当日上涨3.45%，华安鑫创、英利汽车等16只个股涨停，19只个股涨超5%，而无人驾驶、汽车整车、激光雷达、锂电池等概念板块集体大涨。景点及旅游板块当日涨幅为3.28%，居于各行业第三，桂林旅游、张家界等个股涨停。

对于当前市场走势，中信证券表示，投资者行为对A股平静期主配角转换的约束将逐步缓解，国内经济开局良好，政策预期料将稳定，一季报双向预期差持续兑现，工业板块相对优势依然明显。随着投资者共识重新凝聚，工业板块配置价值持续提升，将成为平静期的主角。海通证券提出，2021年机会大于风险，智能制造有望成为新主线。据其统计，今年潜在入市的公募基金规模预计超过1.1万亿元，且外资流入快于往年。从行业配置上，潜在入市的公募基金和外资均偏好制造业，尤其是机械设备、电气设备、汽车等。

国泰君安表示，一季报将显现更多盈利增长以及景气复苏的线索。随着经济进入冲击后的修复阶段，受补足海外供需缺口、企业全球市场份额提升及国内实现进口替代效应三重因素拉动，国内上中游制造业有望实现量价双升，盈利显著改善。

(责编：罗知之、吕骞)

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