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海南离岛免税政策实施10年 销售额近千亿元

2021年04月20日09:14 | 来源：经济参考报
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原标题：海南离岛免税政策实施10年 销售额近千亿元

记者从海南省商务厅获悉，海南离岛免税政策实施10年来销售额近1000亿元。

海南离岛免税政策自2011年4月20日正式落地至2021年4月19日已10年。在此期间，相关政策先后进行多次调整，分别对免税购物限额、购物对象、购物次数、商品品种、购物便利性等进行完善，不断释放政策红利。

10年间，海南共销售免税品约980亿元，接近1000亿元，购物人数超2500万人次，购物件数约1.2亿件。

据介绍，海南省各免税经营主体今年将在博鳌亚洲论坛2021年年会、海南离岛免税政策实施10周年、中国国际消费品博览会等节点，开展多种促销活动，吸引消费者到海南购买免税商品。

(责编：罗知之、吕骞)

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