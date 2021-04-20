人民网北京4月20日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行4月19日召开2021年科技工作电视会议。会议要求，下一阶段要高站位统筹金融科技发展与监管，出台新阶段发展规划，实施金融科技赋能乡村振兴示范工程，提升监管科技运用能力。

会议认为，2020年以来，人民银行科技条线迎难而上，担当作为，科技体制机制改革落地实施，金融业网络安全保障能力持续提升，金融信息技术创新应用稳步推进，金融科技发展与监管有明显进步，金融标准体系建设迈上新台阶，各项工作取得显著成绩。

会议强调，做好“十四五”时期科技工作，要全面提升科技支撑能力、数字化监管能力、网络安全保障能力、标准治理能力，为人民银行履职与金融业高质量发展注入科技动能。

会议要求，下一阶段要坚持系统观念，深化改革创新，高质量落实人民银行信息科技规划蓝图，提高科技资源统筹协调能力；高等级筑牢金融网络安全屏障，完善全生命周期网络安全防御体系；高标准构建金融信息基础设施，加快新一代人民银行骨干网络、数据中心和“央行云”建设，提高金融信息基础设施管理水平；高站位统筹金融科技发展与监管，出台新阶段发展规划；高水平推进金融标准化发展，增强金融标准基础支撑，推动全球法人识别编码（LEI）应用向纵深推进。

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