编者按：粤港澳大湾区，囊括珠三角9市和香港、澳门2个特别行政区，以不到全国0.6%的面积，创造全国12%的GDP。大湾区，小故事，大未来。4月15日起，人民日报社派出多路记者，走进广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆，实地采访各地推进大湾区建设的生动案例，亲身感知大湾区发展的澎湃春潮。

一名参观者正在体验VR手术规划系统。该系统可在虚拟现实环境下重建病灶部位的3D仿真模型，辅助外科医生制定手术方案。人民日报记者 朱笑熺、朱瑛琪摄

一台无人巡检车正在行驶。该巡检车应用低速无人驾驶技术，可用于工厂自动监测电线、管道、仪表盘等的运行情况。人民日报记者 朱笑熺、朱瑛琪摄

在东莞松山湖国际机器人产业基地里，弓叶科技用于生活垃圾分拣的机器手迅速而敏锐地操作着，这是全球分拣速度最快的智能分选机器人；带上妙智科技的VR眼镜，电脑屏幕上病人的骨骼影像就能从平面变成立体，医生可以用这台设备来制定手术方案；云鲸智能科技的拖扫一体机器人，不但能自己拖地，还能自己洗拖布……

这些新颖别致的智能机器人全都是从松山湖港澳青年创新创业基地孵化诞生的。这个面积仅12万平方米的地方，已经汇集了72家港澳青年的创业企业，吸引来境内境外著名风险投资资本接近10亿元。当被问及为什么从香港毕业后来到这里创业时，年轻的创业者们给出了共同的答案：因为这里的创业氛围浓，聚集了海内外优秀的创新人才；帮扶政策好，基地为创业企业提供保姆式的服务；供应链配套齐，在这里一个小时甚至半个小时以内就能走遍产品制造所需的所有配套企业。

推崇创新创业，又坚守制造产业优势，港澳创业者们的感受折射的正是今天东莞经济高质量发展最真实的一面。东莞，曾经是外贸外资企业云集的地方，打造多年的、完备的制造业产业链让东莞享有“世界工厂”的称谓。如今科技、创新成为了东莞更加醒目的标签，大批重量级的科学项目落在东莞，更多科技型小企业在这里萌芽成长，东莞松山湖科学城像明珠一样镶嵌在粤港澳大湾区综合性国家科学中心先行启动区之中。在转型蝉变之间，东莞并没有抛却原来的传统优势，而是以科技创新引领原有产业转型升级，打造更加先进的现代产业体系，也正是因为有制造产业承接创新想法落地开花，东莞的创新创业“机体”才更有生命力。

松山湖材料实验室常务副主任陈东敏正在介绍实验室相关情况。 人民日报记者 欧阳洁摄

不管是求变还是坚守，都是东莞的创新基因使然。创新精神已经融入了东莞的血液，成为东莞人最鲜明的精神特质。40年前，充满创新精神的东莞吸引了世界各国的外商前来投资。10年前，基础研究并还不像今天一样受到关注，东莞引进建设我国首台散裂中子源，在一片荔枝园里搭建起国之重器，让中国成为世界上第四个拥有散裂中子源的国家，更为今后我国在材料科学、化学化工、新能源等诸多领域的最新发展铺垫坚实的基石。正是东莞的创新精神成就了这份远见和担当。而今天，在松山湖材料实验室，常务副主任陈东敏笑着直言，在这里倍感压力，因为每天都会有人问他，你们这里又有什么创新项目？在这里，科学家们不但组建了一批国际一流水准的实验室，还在积极探索科研成果成功转移转化的路径，创新科研体制机制。

松山湖材料实验室的科研人员正在进行科学实验。人民日报记者 朱笑熺摄

今天的东莞守正创新，既引领科技创新又发挥原有产业优势，在一张丰富的图画之上再绘制新鲜的元素。在采访中处处能感受到，东莞人以雄厚的制造业基础为自豪，更深知产业根基对未来大湾区协同创新的重要性，正在努力稳链补链、强链拓链，打造先进制造业智能制造集群。东莞人更深感创新的紧迫，在创新创业的道路上一往无前。

(责编：赵超、章斐然)