人民网北京4月20日电 （记者杜燕飞）近日，在2021中国自动化产业年会上，参会嘉宾表示，当前我国自动化产业面临着新机遇和新挑战，只有持续创新，加强技术、产业融合，共建数字新生态，才能推动我国制造业从“制造”走向“智造”。

今年的《政府工作报告》指出，“发展工业互联网，促进产业链和创新链融合。”“加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型，加快数字社会建设步伐，提高数字政府建设水平，营造良好数字生态，建设数字中国。”

“利用自动化、数字化、智能化技术，坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国，推进产业基础高级化、产业链现代化，提高我国经济质量效益和核心竞争力，是当前我国自动化产业面临的新机遇和新挑战。”中国自动化学会副理事长、中国工程院院士桂卫华说。

谈及工业互联网如何助力我国制造业发展，中国自动化学会副理事长、中国科学院沈阳自动化研究所所长于海斌表示，从制造业维度上看，工业互联网不仅是一张网，更是互联的工业系统，是新一代信息通信网络技术与工业经济深度融合的关键基础设施，可以提供海量数据的强大分析、信息资源跨领域协同与开放共享、全面深度感知制造物理过程。

在于海斌看来，目前工业互联网应用模式正由“场景驱动”向“模式驱动”跃升，但当前应用模式难以满足全要素按需可靠互联，难以支撑基于网络的“可重构流程化生产”等高端制造模式，难以实现产业链与价值链的网络化跨链协同。

“在工业互联网新一轮革命中，工业软件、控制系统等历史欠账，既是掣肘也是机遇。工业互联网是核心，制造智能革命是使命。”于海斌说。

中国自动化学会特聘顾问、中国科学院院士吴宏鑫表示，目前，以数字技术为核心的通用型技术正在全球范围内加速新一轮技术革命与产业变革，只有持续创新、不断加强技术、产业融合，共建数字新生态，才能真正推动我国制造业从“制造”走向“智造”，开创我国智能科学技术与产业发展的未来。

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