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金融服务实体质效提升：信贷增长平稳适度 风险指标处合理区间

人民网记者 杜燕飞 李彤
2021年04月20日10:07 | 来源：人民网
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日前银行业保险业今年一季度运行“成绩单”出炉：银行业总资产同比增长9.2%、房贷增速降至8年以来最低水平、普惠型小微企业贷款继续实现“两增”……

在近期举行的银行业保险业运行情况通气会上，银保监会相关负责人表示，一季度我国经济稳定恢复，金融支持对经济恢复起到了重要推动和保障作用。下一阶段，银保监会将指导银行机构加大对科技自立自强、先进制造、民营企业、小微企业、乡村振兴、绿色发展等重点领域的信贷支持，推动经济高质量发展。

金融服务实体经济质效进一步提升

金融稳，经济稳。金融作为国民经济的血脉，在推动经济高质量发展上发挥着重要作用。

据银保监会统信部副主任刘志清介绍，今年一季度，我国人民币贷款增加7.7万亿元，同比多增5741亿元，继续保持适度增长，为经济恢复和保市场主体提供稳定的资金支持。

“在西方国家采取量化宽松等非常规货币政策的背景下，我国实行正常的货币信贷政策，既支持了复工复产，同时也没有搞大水漫灌式的强刺激，主要原因在于我们加大了影子银行的治理、不良资产的处置力度，化解了银行信用风险，为信贷增长提供了空间，为国民经济快速恢复增长创造了有利条件；同时注重发展债券市场、资本市场，提高直接融资的比例。”银保监会副主席肖远企说。

谈及信贷结构，据刘志清介绍，当前新增信贷资源重点向小微企业、民营企业、制造业、科技创新和绿色发展倾斜。数据显示，一季度，小微企业、个体工商户、制造业贷款分别增加2万亿元、4002亿元、1.2万亿元。一季度末，科学研究服务业、信息技术服务业贷款同比分别增长22%、18.7%，远超各项贷款增速。房地产贷款增速进一步下降，一季度末降至12%，为8年以来的最低水平，继续低于各项贷款增速。

金融支持实体经济质效提升的同时，银行业主要经营和风险指标处于合理区间。数据显示，一季度末，不良贷款余额3.6万亿元，较年初增加1183亿元，不良贷款率1.89%，较年初下降0.02个百分点，逾期90天以上贷款与不良贷款比例81.5%，继续保持在较低水平。

“银行信贷是现阶段我国实体经济融资的主渠道。作为监管者，主要关注信贷三个方面的变化情况，一是信贷总量增长的平衡性，信贷增长要与经济增长相适应；二是信贷资源配置的有效性，看信贷是否投向实体经济最有效率、最急迫需要的地方；三是银行放贷的审慎性，控制好信贷风险。”刘志清说。

普惠金融服务要进一步增量提效

小微企业是国民经济的重要组成部分。加大对小微企业的金融支持力度，对于保障就业、稳定社会的意义重大。

银保监会普惠金融部副主任丁晓芳介绍，截至今年3月末，全国小微企业贷款余额45.66万亿元，其中普惠型小微企业贷款余额16.81万亿元，同比增长33.87%，较各项贷款增速高21.39个百分点；有贷款余额户数2740.04万户，同比增加531.75万户。

“今年，总的目标是普惠型小微企业贷款继续实现增速、户数‘两增’，其中5家大型银行要增长30%以上。小微企业综合融资成本要继续稳中有降。”丁晓芳说。

在优化结构方面，数据显示，今年一季度，大型银行、股份制银行新增小微企业法人“首贷户”7.91万户，比去年同期多增3.75万户。丁晓芳指出，今年大型银行、股份制银行新增小微企业法人“首贷户”数量要高于2020年。在银行内部绩效考核体系中，普惠金融类指标比重占比要不低于10%；大中型商业银行在内部资金转移定价中，要对普惠型小微企业贷款给予不少于50个基点的优惠。细化落实授信尽职免责和不良容忍度要求，综合运用金融科技优化服务，使金融资源精准“滴灌”。

“今年我们优化了‘两增’考核的口径，剔除票据融资数据，督促银行提高信贷资金投放的效率，将小微企业金融服务做得更加精细、更加扎实。”丁晓芳表示。

长期以来，农村金融是金融服务的薄弱环节。对此，丁晓芳表示，要优化金融服务乡村振兴体系和机制，鼓励21家会管银行给予普惠型涉农贷款不低于75个基点的内部转移定价优惠，设立三农金融事业部的银行分支机构绩效考核当中，乡村振兴相关指标考核权重不低于10%；加大涉农信贷的投放力度，提升农业保险服务水平，进一步健全农村信用体系，进一步破解涉农贷款“缺信息、缺信用”的难题。

“下一步，银保监会还将研究对乡村振兴重点帮扶县金融政策的支持，对脱贫地区继续加大信贷投放，重点支持各地的优势特色产业发展，同时推动开展防止返贫的保险。”丁晓芳说。

持续关注地方金融机构的风控情况

近年来，地方金融机构风险备受市场关注。4月8日，国务院金融稳定发展委员会召开会议指出，部分地方金融机构风险有所暴露，内部治理和外部监管有待完善，需要高度重视。

“从目前数据来看，地方金融机构整体经营比较稳健、风险可控。但地方金融机构风险水平差别较大，特别是不良资产比例较高、资本缺口较大。对此，我们一直非常重视。”肖远企说。

肖远企介绍，近些年银保监会处置了一些高风险机构，排除了一些风险隐患，但长期历史积累的问题不可能在短时间内完全彻底地解决。

“对于风险比较高的机构，我们正在与相关部门和地方政府一起采取措施来化解风险。一定要压实股东责任，特别是大股东的责任。如果这些股东特别是大股东存在不当关联交易、内幕交易，非法占有机构资金，必须要承担责任。”肖远企说。

资本是银行经营的基石。肖远企认为，银行补充资本主要是两大来源，一是内源性补充资本，二是通过外部渠道。内源性补充资本主要是靠内部留存，每年银行都有相应的利润留存来补充资本。外源式补充资本方法很多，例如通过在资本市场补充资本，在中国市场、海外市场发行永续债、次级债。

“去年一些地方发行地方专项债，专门补充中小银行资本，解决了一部分银行资本不足的问题，今年我们还要继续增加地方债额度，推动地方政府通过不同形式，发行专项债来补充银行资本。”肖远企表示，除此以外，地方政府可以通过国有资产入股，也可以通过其他手段引进市场化投资者，包括国内、境外投资者。 

(责编：董童、章斐然)

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