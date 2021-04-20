人民网北京4月20日电 （记者李源）据农业农村部网站消息，今天上午，农业农村部就一季度农业农村经济运行情况举行新闻发布会。农业农村部发展规划司司长曾衍德介绍，一季度农业农村经济运行良好，第一产业增加值11332亿元、同比增长8.1%，为“十四五”开好局、起好步奠定坚实基础。

曾衍德在发布会上指出，今年以来，农业农村部切实抓好春季农业生产，着力保障“菜篮子”产品有效供给，统筹做好产业发展、农民增收、乡村建设、农村改革等各项工作，着力巩固拓展脱贫攻坚成果，做好同乡村振兴有效衔接，农业农村经济保持良好发展势头，为稳定经济社会发展大局提供了有力支撑。主要表现在以下七个方面：

第一，夏粮丰收有基础。今年，中央首次把粮食产量纳入宏观经济调控目标，要求产量保持在1.3万亿斤以上。目前，农业农村部已将年度粮食生产任务分解落实到各省区市，分品种、分区域制定稳产增产方案，同时，强化农资调运和技术指导，有力有序推进春耕生产。总体看，今年夏粮生产基础较好。基于两个判断：一个是，面积增加。据农业农村部农情调度，冬小麦面积增加300多万亩，4年来首次增加。另一个是，长势较好。目前主产区小麦长势好于去年和常年，大部分地区已孕穗抽穗，生长发育进程偏快。此外，春播进展顺利，粮食播种面积已过两成，进度同比略快。

第二，生猪生产继续恢复。据国家统计局统计，一季度末全国能繁母猪存栏4318万头、恢复到2017年年末的96.6%，生猪存栏4.16亿头、恢复到2017年年末的94.2%，猪肉产量1369万吨，同比增加31.9%。随着供需形势持续改善，猪肉价格已经连续12周下降，回落至每公斤40元左右，同比下降25%左右。同时，草食畜牧业加快发展，牛奶产量同比增加8.5%，牛羊肉、水产品产量也有一定幅度增加。蔬菜和水果市场供应充足，价格季节性回落。

第三，农业绿色发展向纵深拓展。农业投入品减量增效持续推进，选择300多个县整建制开展绿色高质高效行动。长江“十年禁渔”全面启动，清理取缔涉渔“三无”船舶3000多艘、违规网具4.1万张，99.96%有就业需求的退捕渔民实现转产就业。实施农业生产“三品一标”提升行动，农产品质量安全例行监测合格率稳定在97%以上，绿色、有机和地理标志农产品数量累计达到5.38万个。

第四，乡村产业加快发展。农业农村部坚持把打造产业链、拓展农业多种功能和乡村多元价值作为重点，持续发力、加快发展。一季度，全国农副食品加工业增加值同比增长15.2%。春节期间全国大部分乡村旅游景点景区正常营业，到农家体验农耕乐趣、品味民俗情调成为居民出游的重要选项。农村网络零售额保持两位数增长。

第五，农民收入较快增长。农业农村部坚持多措并举，拓宽农民增收渠道。一季度农村居民人均可支配收入达到5398元，扣除价格因素实际增长16.3%，高于城镇居民收入增速4个百分点。农村外出务工总量和收入水平实现双增长，外出务工劳动力总量达到1.74亿人、同比增长42.1%，月均收入达到4190元、同比增长13.9%。同时，脱贫地区特色种养业呈现良好发展态势，脱贫劳动力稳岗就业形势较好，农村居民收入增速继续高于全国平均水平。

第六，农村内需潜力不断释放。随着乡村振兴战略深入实施，农村成为扩大内需的重要增长点。农业投资快速增长，第一产业固定资产投资2362亿元，同比增长45.9%，两年平均增长14.8%。农村消费加快恢复，乡村消费品零售额达到13875亿元，同比增长29.4%，两年平均增长3.2%。农产品进出口实现双增长，总额达到677.9亿美元、同比增长27.1%。其中，进口496.9亿美元、同比增长33.8%，出口181亿美元、同比增长11.5%。

第七，乡村建设统筹推进。启动实施乡村建设行动，制定具体实施方案。聚焦既有利于生产，又有利于改善农民生活的领域，加大投入、加快推进。协调推动村内道路建设，加强产地农产品仓储保鲜冷链物流设施建设。制定农村人居环境整治提升五年行动方案，组织实施村庄清洁行动春季战役，不断改善农村人居环境。

曾衍德表示，总的看，一季度农业农村经济运行良好，但也要看到，农业农村经济发展还面临农业生产成本上涨、防灾减灾任务重等问题，需要采取有力措施加以解决。下一步，农业农村部将聚焦重点、聚合力量，奋力夺取夏季粮油丰收，抓好生猪等“菜篮子”产品稳产保供，大力实施乡村建设行动，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，确保粮食产量保持在1.3万亿斤以上，确保不出现规模性返贫，生猪产能恢复到常年水平，农民收入持续稳定增长，努力保持住农业农村经济发展好势头。

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