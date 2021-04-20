人民网北京4月20日电 （记者李源）今天是农历的谷雨节气，雨生百谷，万物生长。在农业农村部今日举行的新闻发布会上，农业农村部种植业管理司副司长刘莉华表示，今年粮食意向种植面积稳中有增，各地早动手、早准备，扎实推进春耕备耕，春耕的农资供应是比较充足。据最新的农情调度，全国春播粮食播种已经过两成，其中早稻栽插已经过七成，春玉米播种过一成，进度总体快于去年同期。

农业农村部今日就一季度农业农村经济运行情况举行新闻发布会。在回答记者有关春耕生产进展的提问时，刘莉华指出，从各地反映的情况来看，目前春耕生产形势总体不错，全年粮食生产开局良好。一是夏粮基础好，今年的夏粮面积增加，其中冬小麦面积增加了300多万亩。目前西南地区的小麦正在灌浆，江淮地区的小麦正在抽穗扬花，黄淮地区的小麦正在抽穗，大部分麦田都墒情比较适宜，小麦的长势好于上年、好于常年，夺取丰收有基础。二是春耕进展快。今年的粮食价格好，国家扶持粮食生产政策有力等因素的带动下，农民种植粮食的积极性比较高。

刘莉华表示，下一步，农业农村部将坚持把粮食生产作为农业农村工作的首要任务，精准指导，分区推进，不误农时，抓好春管春播，奋力夺取夏粮首战告捷，确保春播粮食面积只增不减，确保全年粮食面积稳定在17.5亩以上，玉米面积增加1000万亩以上，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。

今年中央首次把粮食产量纳入宏观经济调控目标。针对如何确保全年粮食生产目标任务完成的提问，刘莉华表示，农业农村部坚决贯彻党中央、国务院的决策部署，把抓紧抓好粮食生产作为重大政治任务摆在首要位置，组织开展了粮食稳产增产五大行动，明确路线图，制定时间表，挂图作战，环环紧扣，全力以赴夺取全年粮食丰收，确保粮食产量稳定在1.3万亿斤以上。

刘莉华介绍，要实现今年粮食生产的目标任务，主要抓三个方面：

一是义利同抓稳面积。面积是产量的基础，今年经国务院同意，农业农村部继续向各省下达了粮食生产的目标任务，面积是约束性指标。各地也将面积任务进一步细化实化，把责任落实到县乡。同时，中央进一步加大了对粮食生产的支持力度，稻谷小麦最低收购价都比去年提高了1分钱。部里整合落实直接支持粮食生产的资金240亿元，比去年增加了近60亿元，资金量也是近几年最多的。

二是强化科技提单产。抓住耕地和种子两个要害，推动种业“翻身仗”起好步，完成1亿亩高标准农田的建设任务。在300多个市县开展绿色高质高效整建制示范，集成组装推广60套区域性绿色高效技术模式，示范带动大面积的均衡增产。同时组织开展了“奋战100天夺夏粮丰收”行动，加强分类指导，落实关键技术。

三是防灾治虫减损失。今年气象年景不容乐观，旱涝、极寒、极热等极端天气可能多发，重大病虫害也呈重发的态势，农业农村部及早制定了防灾减灾的预案，指导各地落实科学抗灾的措施，组织开展了“虫口夺粮保丰收”行动，特别是加密布设了草地贪夜蛾“四带”防线，切实减轻气象灾害和病虫害的损失，确保实现抗灾夺丰收。

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