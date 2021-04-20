日前，在博鳌论坛的“未来医疗新生态”圆桌讨论上，与会嘉宾分享了观点。

受访者供图

“首先鼓励、支持互联网+医疗健康的发展，同时也要做好规范。”国家卫健委规划发展与信息化司司长毛群安认为，“健康中国2030”规划中特别提出要利用新一代数据通信技术来赋能医疗，通过最近几年的探索、发展，特别是在疫情期间，全社会都看到了互联网+医疗健康的优势，在今年的政府工作报告里，也特别提到要促进互联网+医疗健康规范发展，那么作为政府部门，对于这个新业态的态度，首先是鼓励，同时要规范，要把两个维度的工作做好。

毛群安还表示，“互联网+医疗健康”不是简单的把线下的服务搬到线上，而是怎么样真正利用好互联网的思维，利用好互联网这一套全新的技术思路，来使我们的医疗服务更加优质、更加高效，更加契合公众的需求，这是我们现在要探索的重点。

好大夫在线创始人兼CEO王航对此也深有感触。他表示：“其实疫情期间，我们意识到‘线上数字化社会’已经在形成，我们的身体被隔离在家里，但是在互联网上的这个社会并没有被隔离。线上每一个用户聚集的地方，都是这个‘线上社会’的一个个‘社区’”。所以疫情期间，好大夫在线将该平台的服务对接到了各种各样不同的‘线上社区’。例如我们把线上义诊的接口免费开放给了人民日报、学习强国、中石化等等，就如同向这些‘社区’里派驻了医务室，这时候我们发现自己做的事情，其实是一个基层医疗机构要承担的任务：科普、筛查和转诊，复诊”。

王航认为，第三方互联网医疗平台与线下的专科医院、综合医院，形成了新型的转诊关系，而这种转诊关系，打通了线上线下。

那么，从医院角度看，是否鼓励医生“上线”？中国工程院院士、北京清华长庚医院院长董家鸿认为，在新的时代背景下，医生的格局、理念必须要改变，才能适应健康中国发展的要求，适应互联网时代科技发展的要求。

“要让全国的医生都能够认识到互联网医疗的重要价值，它既能够提升医生的服务能力和服务效率，优化患者的医疗体验，还能拓展医疗服务的使用领域和空域。因此，我们应该让医生充分地认识并且能够自觉地融入到新时代的医疗健康服务体系当中来。”董家鸿说。

“好大夫在线从2006年创立至今，我们亲历了这个行业从初创到繁荣的全过程，这期间有三个快速发展期。”王航分享了他对行业发展的判断。

在王航看来，第一个快速发展期是从2011年到2016年左右，移动互联网技术兴起，互联网用户从PC时代的1亿人猛增到10亿人，对于医疗这个低频的需求来说，广阔的用户基础非常关键，因此第一阶段的发展是技术驱动的结果。在这个阶段，用户的核心需求是信息：患者希望得到更多的信息来辅助就医决策，医生希望更多地展示自己，从而吸引更多的精准患者。第二个快速发展期是从2018年到现在，这个阶段实际上是政策驱动。2018年国务院、国家卫健委出台的互联网医疗指导文件，给线上诊疗打开了一个窗口，开始有大量的患者尝试在线上做问诊，提供线上服务的医生规模也上了一个新台阶。而去年的疫情，其实是对于过往的政策积累和技术积累的一次大检阅。在这个阶段，不管是对患者还是医生来说，都是一次观念的大普及，大家开始逐渐意识到互联网的重要性和必要性。

王航还认为，这次疫情带来的用户认知的大规模普及，将会把行业带入第三个阶段，即用户需求驱动行业发展的新阶段。当大家都用过互联网医疗，真正把互联网当成一个可靠的解决看病问题的通道时，用户对于线上服务的质量就会提出更高的要求，这种要求将会推动整个行业去提升服务质量，因为只有服务质量提升了，才可能有更大规模的应用。而医生在这个阶段会更加注重利用互联网平台开展工作，希望有更多的技术来保障自己的线上服务能顺畅地开展。用户的这些需求注定会将整个行业推向更规范、更高质量的发展阶段。

(责编：董童、吕骞)