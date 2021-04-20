人民网北京4月20日电 （记者余璐、实习生周洲）记者从中国气象局获悉，日前发布的《中国气象局加强气象科技创新工作方案》（以下简称《工作方案》）明确，到2025年科技研发人员数量要比2020年翻一番，科技创新体系整体效能进一步提高，科研生态更加优化，在数值模式、综合观测、预报预测等重要领域的关键核心技术要基本实现自主可控。

《工作方案》指出，要强化科技创新在我国气象现代化建设全局中的核心地位，加快气象科技自立自强，为气象强国建设提供战略支撑。

《工作方案》围绕组织实施关键核心技术攻关、优化学科布局和研发布局、推进科研机构试点改革、加强科技创新平台建设、健全科技评价和成果转化机制、加强科学普及和创新文化建设等6个方面提出27项重点工作任务。

据了解，未来五年，重大天气气候机理研究、下一代数值预报模式、第二代再分析系统、气象观测装备技术、气象卫星遥感应用、新一代信息技术的气象融合应用、气象服务数字化智能化等是解决气象科技“卡脖子”问题的攻关重点。

《工作方案》提出，将着力解决研发队伍体量小，领军人才不足，研发机构分散、重复，整体创新效能不高等问题，优化国家级科研院所、国家级业务单位、省级及以下气象业务单位学科和研发布局；面向国家重大需求，瞄准世界科技前沿，统筹优势资源，完善学科布局，深化体制机制改革，试点重组一批研究机构，突出战略核心科技力量。

健全科技评价和成果转化机制，加强创新文化建设等系列举措融入《工作方案》。未来五年，气象部门将继续完善各类评价、激励和奖励机制，持续优化创新环境，进一步引导科技成果在业务服务中转化应用。

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