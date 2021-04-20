人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

中国气象局：到2025年气象科研人员数量较2020年翻倍

2021年04月20日11:41 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月20日电 （记者余璐、实习生周洲）记者从中国气象局获悉，日前发布的《中国气象局加强气象科技创新工作方案》（以下简称《工作方案》）明确，到2025年科技研发人员数量要比2020年翻一番，科技创新体系整体效能进一步提高，科研生态更加优化，在数值模式、综合观测、预报预测等重要领域的关键核心技术要基本实现自主可控。

《工作方案》指出，要强化科技创新在我国气象现代化建设全局中的核心地位，加快气象科技自立自强，为气象强国建设提供战略支撑。

《工作方案》围绕组织实施关键核心技术攻关、优化学科布局和研发布局、推进科研机构试点改革、加强科技创新平台建设、健全科技评价和成果转化机制、加强科学普及和创新文化建设等6个方面提出27项重点工作任务。

据了解，未来五年，重大天气气候机理研究、下一代数值预报模式、第二代再分析系统、气象观测装备技术、气象卫星遥感应用、新一代信息技术的气象融合应用、气象服务数字化智能化等是解决气象科技“卡脖子”问题的攻关重点。

《工作方案》提出，将着力解决研发队伍体量小，领军人才不足，研发机构分散、重复，整体创新效能不高等问题，优化国家级科研院所、国家级业务单位、省级及以下气象业务单位学科和研发布局；面向国家重大需求，瞄准世界科技前沿，统筹优势资源，完善学科布局，深化体制机制改革，试点重组一批研究机构，突出战略核心科技力量。

健全科技评价和成果转化机制，加强创新文化建设等系列举措融入《工作方案》。未来五年，气象部门将继续完善各类评价、激励和奖励机制，持续优化创新环境，进一步引导科技成果在业务服务中转化应用。

(责编：董童、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
中国气象局：到2025年气象科研人员数量较2020年翻倍
　　人民网北京4月20日电 （记者余璐、实习生周洲）记者从中国气象局获悉，日前发布的《中国气象局加强气象科技创新工作方案》（以下简称《工作方案》）明确，到2025年科技研发人员数量要比2020年翻一番，科技创新体系整体效能进一步提高，科研生态更加优化，在数值模式、综合观测、预报预测等重要领域的关键核心技术要基本实现自主可控。 《工作方案》指出，要强化科技创新在我国气象现代化建设全局中的核心地位，加快气象科技自立自强，为气象强国建设提供战略支撑。…
农业农村部：猪肉价格已连续12周回落 未来市场供应总体宽裕
　　人民网北京4月20日电 （记者李源）“最近几个月猪价降得确实有点快，目前猪肉价格已经回落到本轮生猪产能恢复以来的最低点。”农业农村部畜牧兽医局副局长陈光华在今日农业农村部举行的新闻发布会上介绍，根据监测，4月第三周（12日-18日），全国集贸市场猪肉价格每公斤是38.96元，已经连续12周回落，同比下降27.6%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部