大湾区大未来·人民日报前方报道组 吴姗 彭飞

4月19日晚，广州海心沙的无人机天幕光影表演。图为1000架无人机组成“港珠澳大桥”图案。人民日报记者 张武军摄

4月19日晚，广州海心沙的无人机天幕光影表演。图为1000架无人机组成“香港双层大巴驶过湾区”图案。人民日报记者 张武军摄

港珠澳大桥宛若一条巨龙划过夜空，香港特色双层巴士穿梭在大湾区地标建筑间，粤剧花旦、武术咏春图、梅花桩舞狮、扒龙舟等熟悉的人文景象交相辉映……

4月19日晚，广州海心沙的无人机天幕光影表演。图为1000架无人机组成“龙舟与梅花桩舞狮”图案。人民日报记者 张武军摄

4月19日深夜，细雨霏霏，广州海心沙上空，1000架无人机用科技的方式演绎了一场温情绮丽的光影秀。现场，惊叹之声此起彼伏，参加“大湾区大未来”集中采访活动的记者们，纷纷握紧手中的镜头记录下视觉盛宴，不舍得错过任何一幕。

4月19日晚，广州海心沙的无人机天幕光影表演。图为1000架无人机组成“手指点亮湾区”图案。人民日报记者 张武军摄

伴随着激昂动感的音乐，无人机在夜空中一笔一划地呈现出“大湾区大未来”六个闪亮的大字，犹如将一份坚定的承诺融入春雨、刻进苍穹，夺目璀璨、久久定格。

几分钟的光影秀虽然短暂，却被大家长久地记录在镜头里、烙印在脑海中，更象征着大湾区的未来必将如光影般闪耀，激励每一位湾区奋斗者豪迈前行。

(责编：赵超、章斐然)