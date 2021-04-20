绿色金融，已成为实现“绿水青山”到“金山银山”的重要桥梁和转化器，身为国内金融机构，自有着一份社会责任与使命担当。

作为上海本地法人银行，上海农商银行积极践行“绿水青山就是金山银山”的“两山理论”，上海农商银行董事长徐力表示，“全行上下要坚持走生态优先、绿色发展之路，认真落实绿色信贷的各项政策要求，重点推进绿色信贷业务发展建设，在金融促进绿色发展、节能减排等方面开展持续探索。”

通过成立专业化绿色经营团队，深入调研行业细分领域，研发创新业务模式，制定专业开发政策，上海农商银行已初步形成了“全产业链、全生命周期、全产品服务”的绿色金融服务模式。2021年初，随着《上海农商银行2021-2025年绿色金融发展战略》的制定，该行将着力通过健全完善制度、加强产品创新、深化区域融合、强化科技融合等方式，形成兼具上海本地特色与农商特色的绿色金融服务模式，力求进一步提升绿色金融服务的可获得性、可负担性和可持续性。

践行绿色金融，是长久的陪伴

自立行以来，上海农商银行积极践行绿色发展理念和可持续发展战略，认真落实打好污染防治攻坚战的部署和要求，全面推进绿色金融建设。截至2020年末，上海农商银行绿色信贷余额逾60亿元，全部直接或间接投向于工业节能节水、生态农业、清洁能源、垃圾处理及污染防治等绿色产业。

“陪伴”是上海农商银行践行绿色金融的一个关键词，在该行支持的“绿色”企业中，有许多已相伴多年。艾郎科技股份有限公司（下称“艾郎科技”）就是其中颇具代表性的一家。这是一家集风电叶片产品研发、生产制造、销售和售后服务为一体的高科技民营企业，其生产的风电叶片产品，已安装在全国各地100多个风力发电场，为我国风电发展绿色环保事业做出贡献。早在2009年，上海农商银行就注意到了这颗“绿色”新星，为起步阶段的艾郎科技提供信贷支持。十余载相伴路，是彼此不断加深了解、不断牢固信任的过程，从2009年最初合作的1000万元流动资金贷款到目前集团内各类授信近18亿元，上海农商银行提供的服务已涵盖了日常结算、人民币表内外融资、国际贸易融资业务等多个领域。2019年，上海农商银行与艾郎科技签署战略合作协议，本着“长期合作、共创价值、共谋发展”的原则，建立长期稳定的战略伙伴关系。

当前，在上海农商银行服务的近500家“绿色”企业中，有相当比例的小微企业，相信在该行的陪伴下，会有更多艾郎一般的“绿色”新星不断闪耀、壮大。

践行绿色金融，是专业的坚守

服务“三农”是上海农商银行源自农信时期的坚持与专业。在践行绿色金融的过程中，上海农商银行一方面促进本地绿色田园发展，包括支持崇明世界级生态岛建设，支持上海市农业农村委员会上海地产优质农产品评优推介活动，发放上海首笔优质地产农产品“品牌贷”，推进质量立农、绿色兴农、品牌强农；另一方面将这份专业与支持通过本地优质“三农”客户，惠及更广大地区，令金融力量得以延伸。

上海农乐生物制品股份有限公司（以下简称“农乐生物”）是国家定点专业从事研发及生产生物、环保农药的高新技术企业，也是洛川县人民政府“双减工程”（减少高浓度农药使用，改用生物农药；减少化学肥料使用，改用有机肥料）指定合作企业。2020年，以洛川县苹果种植农民购买绿色农资为契机，上海农商银行与农乐生物合作开辟了农资融资、实时支付、销售渠道支撑等系列性的绿色金融新模式。农乐生物向洛川苹果种植农户提供“双减”有机肥套餐，在农户支出成本不高于普通化肥和农药的前提下，增加苹果单位面积产出，同时减少对土地的污染。而上海农商银行则开发“农·鑫e贷”个人在线贷款产品，帮助农户实现在线信用贷款申请，贷款专项用于支付农户购买有机肥套餐，实时支付至农乐生物的账户。截至2020年末，该行在该模式下为当地果农提供超过5000万元融资资金，累计服务果农近两百户。该行计划将该模式推广至其他农业产业链，进一步发挥技术、数据等生产要素的重要作用，深耕农业垂直领域的产业场景和金融需求，协助企业构建绿色发展产业链和价值链，促进农民增收，提高绿色农业经济效益，让农民更好分享绿色农业发展成果。

践行绿色金融，是战略的融合

作为长三角地区农商银行的一员，上海农商银行发挥地缘优势，以模式创新、服务创新，在助力长三角一体化发展的同时，聚焦区域内绿色产业，支持企业做大做强。

PF新能源集团（以下简称“PF集团”）是一家新兴成立的能源开发、投资、运营平台。通过光伏、风电及储能等多种分布式能源综合利用，为客户的低碳环保物流仓储设施服务提供绿色能源解决方案，同时开拓第三方优质屋顶、平价地面资源，实现低碳环保的目标。

由于企业成立不足一年，且分布式光伏电站的项目分布较为零散，单个体量较小，因此较难满足传统银行贷款的审批要求。上海农商银行在反复沟通与深入调研后，于2020年9月，为其在长三角地区的项目提供了批量化的可落地模式，向PF集团提供项目授信1.11亿元，对应用于公司在长三角地区布局的12个分布式光伏电站项目。此次合作既折射了上海农商银行支持长三角一体化发展战略的开拓创新，亦体现了该行践行绿色金融的坚定决心。

此外，在助力临港新片区国家战略方面，上海农商银行发挥区位优势，积极打造临港新片区金融服务特色模式。自2019年起五年内，向临港新片区提供不低于1000亿元的授信支持，优先聚焦支持新片区内航空物流、生物医药、人工智能、芯片制造等重点产业，为新片区基础设施建设、重大项目落地以及产业金融领域的双创企业发展提供强有力金融支撑。依托新片区区位和生态优势，积极探索构建绿色金融服务体系。

践行绿色金融，是不断的突破

在积极开展绿色信贷的同时，上海农商银行探索尝试绿色金融产品的脚步也从未停歇。2019年，该行对外发售首只柜台绿色金融债。2020年，承办国家开发银行绿色金融债柜台发行工作，发售绿色金融债的募集资金用于低碳绿色项目，减缓和抑制气候变化，降低污染物排放等。2021年2月，为响应国家推动“碳中和”目标落实，上海农商银行积极参与投资国家电投集团发行的市场首批“碳中和”债5000万元，债券募集资金投向风电和光伏发电类项目。

3月，上海农商银行又顺利完成国家开发银行首单“碳中和”专题“债券通”绿色金融债券的银行间市场和柜台市场的承销工作。该期“碳中和”债券是目前全市场发行金额最大的专项用于助力实现“碳达峰”“碳中和”目标的绿色债券，系我国首单获得国际气候债券倡议组织贴标认证的“碳中和”债券，在国内也已获第三方认证机构联合赤道认证通过。

国家绿色发展基金是由财政部、生态环境部和上海市共同发起设立的国家级政府投资基金。旨在健全多元化生态环境保护投入渠道，利用市场机制支持生态文明和绿色发展，推动美丽中国建设。上海农商银行于2020年参与发起设立绿色基金，认缴金额10亿元。在绿色基金运营管理期内将重点投资污染治理、生态修复和国土空间绿化、能源资源节约利用、绿色交通和清洁能源等领域。

践行绿色金融，是发展的底色

随着《上海农商银行2021-2025年绿色金融发展战略》的制定，绿色金融发展理念正式明确融入上海农商银行总体发展战略。为加快实现碳达峰、碳中和目标的进程，上海农商银行未来将分“三步走”：第一步，抓紧构建和完善内部绿色金融体系，配置专门的绿色低碳信贷规模、战略性费用、经济资本和激励措施等，使业务资源配置与绿色投融资需求相匹配；第二步，进一步探索新型的金融科技在绿色低碳领域中的作用，将碳排量情况嵌入信贷环节中；第三步，打造绿色金融助力社会治理、助力能源转型的模式，通过社会资源的金融化整合，打造具有该行特色的绿色普惠金融和低碳产业链金融，用“一揽子”金融服务支持上海加速建设零碳示范产业园和氢能源示范城市。

站在新的起点、面对新的机遇，上海农商银行董事长徐力表示，绿色是上海农商银行发展的底色，上海农商银行将践行绿色金融，体现普惠特色，以赋能社会治理助力百姓美好生活，致力于成为区域独具特色的绿色金融机构。

(责编：刘佳、吕骞)