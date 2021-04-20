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一季度央企经营效益再创新高 为国民经济发展提供有力支撑

人民网记者 杜燕飞
2021年04月20日14:51 | 来源：人民网
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今年是“十四五”开局之年。一季度央企经济运行“成绩单”日前出炉：利润创历史同期新高，营业收入保持较快增长，重点行业产销稳步增长……

“今年一季度，央企生产运行平稳有序，经营效益再创新高，呈现出稳中上升、稳中加固、稳中向好的发展态势，实现首季‘开门红’，为国民经济平稳健康发展提供了有力支撑。”日前在一季度央企经济运行情况新闻发布会上，国资委秘书长、新闻发言人彭华岗表示，下一步，国资委将引导央企聚焦新兴产业重点领域，大力发展数字经济、平台经济、共享经济，加快培育发展新动能。

央企整体强劲复苏 新动能发展势头强劲

“增速快、趋势好、质量优、后劲足。”发布会上，彭华岗这样概括央企一季度经济运行的特点。

彭华岗介绍，央企整体延续强劲复苏态势。今年一季度，央企累计实现营业收入7.8万亿元，同比增长30.1%，较2019年同期增长14.7%；央企累计实现净利润4152.9亿元，同比增长2.2倍，较2019年同期增长31.1%，创历史同期最高水平。

多数行业效益明显提高。一季度，石油石化、冶金、汽车等央企净利润同比增速超过100%，矿业、电力等企业超过60%。从实物指标来看，央企发售电比2019年同期分别增长14.9%和14.3%。钢材、商品煤、汽车销量同比分别增长20.3%、23%和83.2%。国内原油产量超过去年同期水平，比2019年同期增长2.1%；原煤产量和商品煤销量分别同比增长9.1%、23%，比2019年同期分别增长14.3%、27.2%。

新动能发展势头强劲。一季度，央企累计完成固定资产投资（不含房地产）4978.9亿元，同比增长36.5%，较2019年同期增长29.7%，两年平均增长13.9%。其中，通信企业加快5G网络共建共享，完成投资643.8亿元，同比增长6.7%；石油石化企业聚焦提升管道输送和资源勘探的开发能力，完成投资934.9亿元，同比增长13.4%。

“央企一季度经济运行取得良好成绩，为国民经济平稳健康发展提供了有力支撑，也为实现全年生产目标打下了坚实基础。”彭华岗表示，接下来国资委将与相关央企签订年度经营业绩考核责任书，并通过坚持目标引领、强化运行监测、狠抓提质增效、加大结构调整以及强化改革创新等一揽子举措，不断推动央企实现高质量发展。

推进国企改革三年行动 激活企业发展潜能

今年是国企改革三年行动的关键之年。按照相关部署，今年要完成国企改革三年行动目标任务的70%以上。

为此，彭华岗表示，今年国资委将加强示范引领，重点突破和激励引导，在完善中国特色现代企业制度，健全市场化经营机制等重要领域和关键环节取得更多实质性的成果，更好地激活企业发展潜能。

具体来看，据彭华岗介绍，下一步，国资委将按照“可衡量、可考核、可检验、要办事”要求，提出相关改革任务的完成标准，明确今年要突出抓好的18项重点改革任务，着力解决改革中的重点难点、瘀点堵点问题。

彭华岗同时表示，国务院国有企业改革领导小组办公室建立了“月例会、季综合、半年报、年总结”的工作推进机制，以线上线下相结合的方式，全程跟踪推进各项改革任务落实落地。今年尤其要用好在线督办系统，加大力度抓好对各央企的督办落实，按照跑表计时实现月清、项清。

“最近国资委正分阶段、有重点对国企改革进展效果进行研究评估，发挥好‘指挥棒’作用，增强各央企推动改革的内生动力。”彭华岗说，从调研情况看，无论是央企还是地方国有企业，无论是集团层面还是二级、三级子公司层面，国有企业已经形成了浓厚的改革氛围，压力更大了，动力也更足了，更有信心完成好改革目标任务。

聚焦主责主业 优化国有资本布局

“围绕构建新发展格局，服务国家重大战略，我们将以编制国资央企‘十四五’规划为契机，进一步调整优化国有资本布局结构。”彭华岗说，“十四五”期间，国资委将引导央企聚焦有基础、有特色、有优势的新兴产业重点领域，积极参与“两新一重”建设，大力发展数字经济、平台经济、共享经济，加快培育发展新动能。

据彭华岗介绍，一是发挥国资国企海量生产数据和丰富应用场景的优势，加快传统产业和传统基础设施数字化改造，全面推动数字经济和实体经济深度融合，加速5G赋能千行百业和大规模商用。

二是完善覆盖陆海空天的新一代信息基础设施，增强物联接入能力，推进云网融合、平台开放、结合应用、繁荣生态。构建多层次的工业互联网平台体系，加快突破关键共性技术，完善平台应用生态。

三是加快绿色能源开发利用，提升新能源消纳和存储的水平。加快实施节能降耗减排技术改造，培育壮大低碳循环、污染减排、资源再利用等新业务模式，增强绿色科技支撑。

四是持续提升优势制造业领域发展水平，大力发展智能制造，积极发展新能源及智能网联汽车，推动新材料创新发展，发展先进前沿材料，提高新材料支撑能力。

“在前瞻性、战略性新兴产业领域，央企要争当原创技术的策源地和现代产业链的‘链长’。”彭华岗说。

彭华岗同时指出，央企要聚焦主责主业，严格执行投资项目负面清单，严控非主业投资比例和投向，大力推进“两非”剥离，通过资产置换、对外转让、无偿划转等多种方式，加快剥离不具备竞争优势、缺乏发展潜力的非主业、非优势业务。加快“两资”的清理，通过集中打包、内部重组、央企间的整合等多种方式，加快低效、无效资产和参股股权的清理退出。 

(责编：刘佳、章斐然)

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