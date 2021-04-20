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全面推行“互联网+监管”模式 住建部推出全国工程质量安全监管信息平台

2021年04月20日15:23 | 来源：人民网
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人民网北京4月20日电 （记者孙红丽）据住房和城乡建设部官网消息，住房和城乡建设部办公厅日前发布通知，为全面推行“互联网+监管”模式，住房和城乡建设部组织开发了全国工程质量安全监管信息平台（以下简称平台），并定于2021年5月15日正式启用。据悉，平台集成工程质量安全监管业务信息系统、全国工程质量安全监管数据中心、工作门户以及公共服务门户，供各地免费使用。

其中，工程质量安全监管业务信息系统。支持各级住房和城乡建设部门与有关部门办理各类房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管业务。

全国工程质量安全监管数据中心。按照统一的共享交换数据标准和技术规范，全面归集全国房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管信息，构建全国工程质量安全监管大数据集合，与各地工程质量安全监管信息系统、住房和城乡建设部数据中心以及国家数据共享交换平台互联互通。

工作门户。向各级住房和城乡建设部门及有关部门提供文件办理、数据查询、统计分析、可视化展示、事故案例分析、监管人员培训、意见建议征集、舆情监测、法律法规以及事故信息快报等支撑和服务。

公共服务门户。发布房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管领域相关通知公告、行业动态、地方信息、全国工程勘察设计大师、工程质量安全专家委员会、城市轨道交通专家委员会信息以及工程质量安全事故情况，提供工程质量安全监管数据和政策法规查询等服务。

 

(责编：孙红丽、章斐然)

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