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工信部约谈方正宽带等企业 关停违规使用的短信端口

2021年04月20日15:33 | 来源：人民网
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人民网北京4月20日电 （赵超）工业和信息化部今日发布公告，为进一步规范电信网码号资源使用行为，加强事中事后监管，工信部近期组织天津、山西、吉林、上海、江苏、山东、湖南、广东、广西等多地通信管理局对涉嫌违规使用电信网码号资源的线索进行调查处理，依法约谈方正宽带网络服务有限公司等涉事单位和相关基础电信企业，关停相应违规使用的95号码、106短信端口，并依法对上海玄武信息科技有限公司进行了行政处罚。

今年以来，工业和信息化部进一步加大电信网码号资源监管力度，已收回电信网码号资源754个，切实规范电信网码号资源使用行为，提高电信网码号资源利用率。

(责编：赵超、章斐然)

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