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工信部：一季度工业经济实现“开门红” 规上工业增加值增长24.5%

2021年04月20日15:59 | 来源：人民网
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人民网北京4月20日电 （赵超）今天，国务院新闻办公室举行一季度工业通信业发展情况新闻发布会。工信部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌介绍，一季度规模以上工业增加值同比增长24.5%，总体保持了去年四季度的较快增长态势。前两个月规模以上工业企业实现利润同比大幅增长1.79倍。信息化发展态势良好、活力彰显，一季度电信业务总量按上年不变价计算同比增长27.4%，软件业务收入同比增长18.7%。5G网络、千兆光网建设和商用加快推进。平台经济、在线教育、远程医疗等新业态成长迅猛，线上经营消费场景活跃。

黄利斌表示，今年以来，工信部统筹推进疫情防控和“两个强国”建设，扎实推动各项重点工作任务落实，为实现全年目标任务奠定了良好基础。

一是大力推进制造业高质量发展。组织开展钢铁去产能“回头看”检查，落实压减粗钢产量任务，持续推进传统产业技术改造。编制重点行业碳达峰路线图，加快低碳工业园区建设。启动实施工业互联网创新发展三年行动计划，组织开展第三批服务型制造遴选，加快推动制造业与服务业融合发展。新能源汽车、高端医疗装备、新型显示等新兴产业加快发展，先进产业集群培育工作积极推进。

二是着力提升产业链供应链稳定性和竞争力。加快推进关键核心技术攻关。实施制造业强链补链工程和产业基础再造工程，分链开展战略设计和精准施策，夯实产业链供应链自主可控基础。

三是不断优化中小企业发展环境。研究制定新一轮小微企业融资担保降费奖补政策，出台“专精特新”中小企业高质量发展支持政策，加大财政资金引导支持力度，积极推动各项惠企助企政策落地。抓好《保障中小企业款项支付条例》宣传贯彻落实，继续做好清理拖欠民营企业中小企业款项工作，推动建立长效机制。

四是统筹推进信息通信业发展与监管。加大5G网络和千兆光网建设力度，扩展丰富5G应用场景。继续支持农村地区及偏远地区4G网络覆盖。积极落实精准降费政策，组织推动基础电信企业针对中小企业宽带和专线平均资费再降10%。督促基础电信企业优化携号转网服务，持续开展APP侵害用户权益专项整治行动，组织开展互联网应用适老化及无障碍改造专项行动。强化事中事后监管，维护市场秩序，营造良好发展环境。

五是全力抓好常态化疫情防控物资保障。守住冬春疫情防线，集中力量做好疫苗供应保障，加快推动新增产能建设，最大限度提高疫苗供应量。组织保障核酸检测试剂等重点防疫物资供应，加大“通信行程卡”推广应用和信息共享，疫情防控保供扎实有力。

黄利斌表示，在精准防控疫情和政策利好等多重因素作用下，一季度工业经济恢复态势良好，数字经济加快发展，高质量发展动能不断增强，主要经济指标符合预期目标，经济运行保持在合理区间。与此同时，也要看到当前我国经济仍处于恢复发展期，全球疫情走势和国际环境还存在较大不确定性，内需稳步回升仍存在一些制约，部分行业恢复滞后，实现工业经济持续健康恢复和保持信息化持续快速发展仍需付出艰苦努力。

(责编：赵超、章斐然)

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