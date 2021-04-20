广东高院首次发布互联网领域反不正当竞争和反垄断十大案例。图片来源：广东省高级人民法院政务网站

人民网北京4月20日电 （记者李楠桦）据广东省高级人民法院消息，今日，广东高院首次发布互联网领域反不正当竞争和反垄断十大案例。此次入选的十大案例涉及网络游戏、网络直播、搜索引擎、电子商务等互联网新兴产业，涵盖了滥用市场支配地位、竞价排名、数据抓取、商业诋毁、侵害商业秘密、集体形象商品化权益保护等与互联网经济发展息息相关的内容。

据了解，近年来广东法院受理的不正当竞争纠纷和垄断纠纷案件逐年攀升，2020年审结该类型案件达897件，同比增长10.9%，约占全国20%。

在本次公布的案例中，华多公司诉网易公司滥用市场支配地位案，是全国首例直播平台诉游戏厂商垄断案件，该案规范了网络游戏及游戏直播市场竞争秩序；微源码诉腾讯滥用市场支配地位案，明确了互联网服务垄断应以涉诉行为具体指向商品或服务界定相关市场；深圳精英商标事务所诉百度公司等不正当竞争纠纷案，明确了“竞价排名”侵权判定标准及互联网搜索引擎提供商的责任承担。

广东高院有关负责人表示，下一步，广东法院将继续依法规范互联网市场主体经营行为，通过司法裁判，促进互联网领域形成公平竞争、规范有序的市场体系，为推动互联网经济发展提供更加有力的司法服务和保障。

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