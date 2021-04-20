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工信部回应“芯片荒”：疏通供需信息渠道 搭建交流合作平台

2021年04月20日16:46 | 来源：人民网
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人民网北京4月20日电 （赵超）今天，国务院新闻办公室举行一季度工业通信业发展情况新闻发布会。工信部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌在回答记者提问时表示，为推动缓解当前的供需矛盾，工信部积极协调芯片企业与应用企业对接交流，近期针对汽车芯片的短缺问题，组织汽车企业和芯片企业共同编制了《汽车半导体供需对接手册》，进一步疏通汽车芯片的供需信息渠道，为供需双方搭建了交流合作平台。

去年以来，受部分芯片企业减产、5G等新兴市场需求旺盛等因素的影响，全球半导体产能出现了紧缺的局面，芯片短缺问题在行业间持续蔓延，电子信息制造业中下游行业出现芯片供应紧张的情况。

黄利斌表示，全球半导体工业紧张局面的缓解还有赖于全球产业链的畅通合作。中国将与相关国家和地区加强合作，鼓励内外资企业加大投资力度，推动提升芯片全产业链的供给能力，同时积极搭建产用对接合作平台，创造良好应用环境，供需双向发力保障芯片产品供给，满足市场的需求。工信部将积极推动《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》落实，持续完善相关政策举措，优化完善电子信息制造业发展环境，加强产业链上下游协同创新，进一步丰富产业体系，有效化解风险，促进要素资源的自由流动，推动集成电路产业实现高质量发展，助力构建全球合作共赢、共生发展的产业体系。

(责编：赵超、章斐然)

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