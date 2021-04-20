人民网北京4月20日电 （记者王震）据财政部网站消息，为深入实施科教兴国战略、创新驱动发展战略，支持科技创新，近日财政部、海关总署、税务总局印发关于“十四五”期间支持科技创新进口税收政策的通知。

根据通知，自2021年1月1日起至2025年12月31日，对符合条件的科学研究机构、技术开发机构、学校、党校（行政学院）、图书馆进口国内不能生产或性能不能满足需求的科学研究、科技开发和教学用品，免征进口关税和进口环节增值税、消费税；对符合条件的出版物进口单位为科研院所、学校、党校（行政学院）、图书馆进口用于科研、教学的图书、资料等，免征进口环节增值税。

此外，上述免税进口商品实行清单管理。免税进口商品清单由财政部、海关总署、税务总局征求有关部门意见后另行制定印发，并动态调整。

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