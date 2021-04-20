人民网北京4月20日电 （赵超）今天，国务院新闻办公室举行一季度工业通信业发展情况新闻发布会。工信部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国表示，APP个人信息保护治理工作取得了阶段性成效。接下来，工信部将聚焦工具类、通信类等APP，加大对欺骗诱导用户下载、弹窗信息难以关闭等热点难点问题的整治力度。

据赵志国介绍，在有关部门建立的统筹协调机制下，工信部立足主责主业，近年来从完善监管制度、制定标准规范、提升技术手段、推进行业自律等多个方面推进APP个人信息保护工作。同时，持续开展专项整治，今年以来已累计完成29万款APP技术检测，对1862款违规APP提出整改要求，公开通报319款整改不到位APP，组织下架了107款拒不整改的APP。

赵志国表示，下一步工信部将从三个方面推进APP个人信息保护工作：

一是完善管理政策和标准。在充分征求意见基础上，会同相关部门发布《APP个人信息保护管理暂行规定》，组织制定《APP用户权益保护测评规范》和《APP收集使用个人信息最小必要评估规范》等系列行业标准，为APP个人信息保护监管提供政策和标准支撑。

二是强化关键责任链监管。抓住应用商店这一关键重要环节，督促应用商店落实好平台责任，强化APP上架审核机制，切实做好个人信息保护的“守门人”。建立应用商店合规经营监测机制，将违规行为主体纳入到电信业务经营不良名单，组织应用商店开展检测标准培训，推动应用商店形成统一的技术检测体系。

三是持续整治热点难点问题。在前期APP专项整治的基础上，进一步聚焦工具类、通信类等APP，加大欺骗诱导用户下载、弹窗信息难以关闭、违规共享使用个人信息和利用第三方嵌入式软件损害用户权益等热点难点问题的整治力度，取得让用户切身有感的治理效果。

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