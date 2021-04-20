人民网北京4月20日电 （赵超）今天，国务院新闻办公室举行一季度工业通信业发展情况新闻发布会。针对电话用户负增长现象，工信部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国表示，我国移动电话普及率已经达到了一个较高水平，增量空间有限。虽然近期用户有小幅变动，但未来移动电话的用户数量在整体上还是会保持相对稳定，略有增加或略有降低都是比较正常的变化趋势。

在工信部公布的今年1-2月通信业主要指标中，固定电话用户和移动电话用户数量较去年年底均有数十万、上百万户的减少。对此，赵志国指出，从目前掌握的数据来看，移动电话用户总数基本保持稳定，截止到今年2月底，全国移动电话用户总数约为15.92亿，相比去年10月份历史最高水平16.01亿，的确略有下降。初步分析有以下几方面原因：

一是我国移动电话普及率已经达到了一个较高水平，增量空间不大，或者说有限。2020年，我国移动电话用户普及率达到了113.9户/百人，远高于全球移动电话普及率102.94户/百人的平均水平，现在全国已经有27个省市移动电话普及率超过100户/百人。

二是随着全国实施提速降费和5G的发展，我国网络流量单价大幅下降，5G套餐用户快速推广。目前5G套餐用户已经超过了3.5亿户，5G套餐的单价目前下降到每个G为4.4元，大额流量可以满足很多人的上网需求，一定程度上使很多原来使用流量套餐副卡的双卡用户转为了单卡用户。

三是携号转网顺利推进，目前已经有2600万用户实现了携号转网，使得很多用户跨运营商的双卡需求在降低，注销了第二卡槽的号码。

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