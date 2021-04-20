人民网北京4月20日电 （记者王震）财政部网站20日公布2021年3月地方政府债券发行和债务余额情况。2021年3月，全国发行地方政府债券4771亿元；截至2021年3月末，全国地方政府债务余额262052亿元，控制在全国人大批准的限额之内。

全国地方政府债券发行情况

数据显示，2021年3月，全国发行地方政府债券4771亿元。其中，发行一般债券2788亿元，发行专项债券1983亿元；按用途划分，发行新增债券364亿元，发行再融资债券4407亿元。地方政府债券平均发行期限7.7年，其中一般债券7.0年，专项债券8.7年。地方政府债券平均发行利率3.44%，其中一般债券3.41%，专项债券3.47%。

2021年1-3月，全国发行地方政府债券8951亿元。其中，发行一般债券5210亿元，发行专项债券3741亿元；按用途划分，发行新增债券364亿元，发行再融资债券8587亿元。地方政府债券平均发行期限7.9年，其中一般债券7.3年，专项债券8.6年。地方政府债券平均发行利率3.41%，其中一般债券3.39%，专项债券3.44%。

还本付息情况，1-3月，地方政府债券到期偿还本金3513亿元。其中，3月当月到期偿还本金2884亿元。发行再融资债券偿还本金2941亿元、安排财政资金等偿还本金572亿元。1-3月，地方政府债券支付利息1690亿元。其中，3月当月地方政府债券支付利息761亿元。

全国地方政府债务余额情况

经第十三届全国人民代表大会第四次会议审议批准，2021年全国地方政府债务限额为332774.3亿元，其中一般债务限额151089.22亿元，专项债务限额181685.08亿元。

截至2021年3月末，全国地方政府债务余额262052亿元，控制在全国人大批准的限额之内。其中，一般债务130433亿元，专项债务131619亿元；政府债券260301亿元，非政府债券形式存量政府债务1751亿元。地方政府债券剩余平均年限6.7年，其中一般债券6.2年，专项债券7.3年；平均利率3.51%，其中一般债券3.52%，专项债券3.51%。

(责编：王震、章斐然)