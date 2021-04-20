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专家：打出政策“组合拳” 推动脱贫地区地域特色产业发展

2021年04月20日17:34 | 来源：人民网
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人民网北京4月20日电 （黄盛、李栋、李彤）近日，农业农村部联合国家发展改革委、财政部、国家乡村振兴局等9部门印发的《关于推动脱贫地区特色产业可持续发展的指导意见》（下称《意见》）明确，要壮大一批有地域特色的主导产业，建成一批绿色标准化生产基地，培育一批带动力强的农业企业集团，打造一批影响力大的特色品牌。

多位专家接受人民网采访时表示，实现乡村特色产业的产业链延长、价值链提升、供应链健全，能够进一步挖掘农业功能、深度开发乡村价值、创造超额效益，显现出富民效应。这对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接时，实现产业的可持续发展，有着重要意义。

把脱贫县、脱贫村作为乡村产业发力点

《意见》表示，脱贫地区要健全产业链条，补齐要素短板，长期培育和支持脱贫地区特色产业，拓展产业增值增效空间，创造更多就业增收机会，促进内生可持续发展。

清华大学中国农村研究院副院长张红宇表示，目前我国城乡发展不平衡、不充分，亟需拓宽农民就业渠道、加快农民收入增速。随着脱贫攻坚转向乡村振兴，以农村集体经济组织为主体来发展富民乡村特色产业，增加农民财产性收入非常重要。

河南大学党委书记卢克平表示，要细化乡村产业振兴重点帮扶工作体系，设立一批乡村产业振兴重点帮扶县、一批乡村产业振兴重点帮扶乡镇及一批乡村产业振兴重点帮扶村，把脱贫县、脱贫村作为乡村产业振兴的两大着力点。

《意见》明确，要加强农产品流通设施建设，拓展农业功能价值，推动产业园区化发展，打造知名产品品牌，培育一批“大而优”“小而美”、有影响力的区域品牌。

“做好特色种养业不能一哄而起、急功近利，不同地区要从实际出发，避免产业雷同。”张宏宇说，做好特色种养业的可持续发展，要在品种、业态、模式选择上“做文章”，要壮大农业产业化龙头企业队伍，深化农村集体产权制度改革，盘活用好资源性资产。

打出“组合拳” 加强产业扶持政策

产业发展离不开财政金融工具的支持。《意见》中强调，要强化财政支持，创新金融服务，完善用地政策，加强项目管理。

国务院发展研究中心研究员段炳德撰文表示，要做好原财政专项扶贫资金的调整优化工作。动态调整，持续优化财政资金的支出结构，逐步提高用于发展乡村产业的比重。使用于巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴的财力保持稳定，功能更加聚焦，结构更加优化，绩效更加提升。继续鼓励县级财政涉农资金统筹使用，增强资金使用合力。

围绕完善用地政策，《意见》明确，过渡期内专项安排脱贫县的年度新增建设用地计划指标，优先保障特色产业用地需要，在脱贫地区落实好产业发展附属设施用地纳入农用地管理、设施农业可以使用一般耕地、村庄整治和宅基地整理的建设用地指标，重点支持新产业新业态发展。

卢克平建议，探索开展基于乡愁情怀、责任担当的利益合作等多元帮扶模式，构建以脱贫地区、脱贫县、脱贫村内生发展为主，发展帮扶为辅的发展共同体，有利于推动脱贫地区产业的可持续发展。

强化科技服务支撑 提高产业高水平发展

《意见》要求，要健全技术服务机制，组织农业科研教育单位、产业技术体系专家等开展产业帮扶。

中国社会科学院信息化研究中心主任姜奇平对人民网表示，强化脱贫地区特色产业发展的服务支撑，既要注重农机作业、农资供应、产品营销等农业生产性服务，也要补齐脱贫地区发展特色产业的数字化、科技化短板。特别是要提升脱贫地区脱贫户和小农户的数字化、科技化素养。

“数字化增收能力弱、电脑等信息化工具价值开发程度低，是制约脱贫地区产业可持续发展的重要因素。强化脱贫地区产业发展服务，既要健全服务体系，也要提升脱贫地区农民对数字化产业工具的使用能力，提高特色产业的生产经营水平。”姜奇平说。

姜奇平建议，特色产业的可持续发展，重点在于搭建网络化、智能化、服务化、协同化的乡村产业生态体系，促进资金、技术、人才等要素向农村、农业汇集。支持和鼓励社会机构、企业厂商将智慧农业等各类数字化解决方案，带到脱贫地区的特色产业中去，因地制宜地为脱贫地区定制个性化方案，让数字科技力量为乡村产业振兴赋能。  

(责编：刘佳、章斐然)

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