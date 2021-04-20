新华社南京4月20日电（李国利、亓创）我国第三代航天远洋测量船远望5号船20日驶离中国卫星海上测控部码头，赴太平洋执行海上测控任务。

这是远望5号船返回母港22天后再度远航大洋。

3月29日，远望5号船圆满完成海上测控任务顺利返航。在短暂的休整时间内，他们完成了物资器材补给、仪器仪表检修、动力设备维护等一系列任务准备工作。

随着航天发射的日益密集，远望号船出海成为常态。远望5号船人力资源部主任唐伟说：“这次出航，航行时间长、任务密度大、防控要求高，我们一定克服困难，用任务的圆满成功献礼建党百年。”

远望5号船是我国自主设计和建造的第三代航天远洋测量船，目前已圆满完成了以神舟、嫦娥、北斗为代表的73次海上测控任务。

(责编：郝江震、白宇)