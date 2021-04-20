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布局绿色通信“黑科技” 助力践行“碳中和”使命

2021年04月20日15:18 | 来源：人民网
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　　4月19日，北京联通与华为携手践行“碳中和”使命，通过发挥NetEngine 5000E-20、NetEngine 8000绿色高端路由器高性能、高集成度等优势，实现单比特能效最优，并结合三大节能环保创新科技，助力北京联通打造绿色通信，减少碳排放，守护地球呼吸。

　　北京联通在IP承载网络建设和优化过程中，选用了华为绿色高端路由器，以更加精简、节能的数据通信设备应对日益增长的数据洪流。华为NetEngine 5000E-20和NetEngine 8000两款绿色高端路由器搭载了业界首创 “黑科技”，不仅在能耗、散热等技术指标上处于行业领先水平，而且真正做到了单比特能效最优，切实为通信网络实现了环保减负。北京联通目前运行的华为绿色高端路由器，三大“黑科技”助力“碳中和”：

　　路由器加载了业界领先的碳纳米导热垫，并采取用了独特的VC相变散热技术。其中，碳纳米导热垫旨在通过改变碳分子密度和排列方式，在降低热阻的同时能够让热量均匀地传递到路由器整个材料表面，这样就极大地提升了热导率，可以做到传统材质导热垫的6倍以上。而VC相变散热技术则是实现了液体和气体“相变散热”，比起传统的铜散热器，散热效率较业界平均水平提升了4倍。

　　路由器装配了华为研发、业界首创的混流风扇，相较普通风扇，混流风扇通过改变空气流动方向，可以最大限度地消除紊流。在同等散热条件下，使得整体出风量达到普通风扇3倍的同时，耗电量却只有一半，并能够有效降低噪音6分贝，更加节能环保。

　　路由器装载了业界首个双路输入的智能切换电源模块，主备电源线路可以快速切换，做到“毫秒级响应”，实现高效供电。同时路由器配备了华为创新的智能电源管理系统，系统可根据电源工作的实时负载，智能调整工作电源数量，从而提升电源工作效率至少3%。

　　华为NetEngine 绿色高端路由器在研发设计过程中，将绿色环保细化到每个环节，在满足业务需求的同时真正实现节能减排。华为NetEngine系列路由器，助力北京联通每年省电200万度，减少碳排放900余吨，相当于植树4万余棵。未来，华为将持续坚持绿色创新，以ICT技术使能千行百业数字化转型，和更多企业客户携手，让科技和自然共生，构建万物互联的智能世界。

(责编：赵超、吕骞)

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