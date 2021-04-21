本报记者 郁静娴

一季度，农业农村经济运行良好。记者从农业农村部20日举办的新闻发布会上获悉：第一产业增加值11332亿元、同比增长8.1%，为“十四五”开好局、起好步奠定了坚实基础。

雨生百谷，万物生长。当前，春季农业生产进入关键阶段。

夏粮丰收有基础。农业农村部发展规划司司长曾衍德介绍，这一判断主要基于两点：一是面积增加。最新农情调度显示，冬小麦面积增加300多万亩，为4年来首次增长。二是长势较好。目前主产区小麦长势好于去年和常年，大部分地区已孕穗抽穗，生长发育进程偏快。此外，春播进展顺利，粮食播种面积已过两成，其中早稻栽插已经过七成，春玉米播种过一成，进度同比略快。

农业绿色发展向纵深拓展。长江“十年禁渔”全面启动，一季度清理取缔涉渔“三无”船舶3000多艘、违规网具4.1万张，99.96%有就业需求的退捕渔民实现转产就业。农业投入品减量增效持续推进，300多个县整建制开展绿色高质高效行动。今年，我国还启动实施了农业生产“三品一标”提升行动，目前全国农产品质量安全例行监测合格率稳定在97%以上，绿色、有机和地理标志农产品数量累计达到5.38万个。

今年中央把粮食产量纳入发展的主要预期目标，要求产量保持在1.3万亿斤以上。农业农村部已将年度粮食生产任务分解落实到各省区市，分品种、分区域制定稳产增产方案，并强化农资调运和技术指导，有力有序推进春耕生产。

与此同时，乡村产业加快发展，农民收入较快增长，农村内需潜力不断释放，乡村建设统筹推进。

会上介绍，一季度农村居民人均可支配收入达到5398元，扣除价格因素实际增长16.3%，高于城镇居民收入增速4个百分点。农村外出务工总量和收入水平实现双增长，外出务工劳动力总量达到1.74亿人、同比增长42.1%，月均收入达到4190元、同比增长13.9%。特别是在脱贫地区，特色种养业呈现良好发展态势，脱贫劳动力稳岗就业形势较好，农村居民收入增速继续高于全国平均水平。

乡村产业加快发展，是促进农民就业增收的重要途径。“坚持把打造产业链、拓展农业多种功能和乡村多元价值作为重点，持续发力。”曾衍德介绍，一季度，全国农副食品加工业增加值同比增长15.2%。春节期间全国大部分乡村旅游景点景区正常营业，到农家体验农耕乐趣、品味民俗情调成为居民出游的重要选项。农村网络零售额保持两位数增长。

如何进一步推进脱贫地区特色产业发展，接续乡村振兴？

曾衍德介绍，主要通过实施特色种养业提升行动，稳定并加强财政、保险、用地等方面的扶持政策，指导脱贫地区依托资源优势和产业基础，培育一批成长性好、带动性强的主导产业。同时，也要在产销衔接、技术服务、联动带动、风险防范等方面建立相关机制，强化服务支撑。

聚焦有利于农业生产和改善农民生活的领域，乡村建设行动正持续加大投入、加快推进。当前，农业农村部已制定农村人居环境整治提升五年行动方案，组织实施村庄清洁行动春季战役，不断改善农村人居环境。同时，协调推动村内道路建设，加强产地农产品仓储保鲜冷链物流设施建设。

“随着乡村振兴战略深入实施，农村成为扩大内需的重要增长点，潜力不断释放。”曾衍德表示。数据显示，一季度农业投资快速增长，第一产业固定资产投资2362亿元，同比增长45.9%，两年平均增长14.8%。农村消费加快恢复，乡村消费品零售额达到13875亿元，同比增长29.4%，两年平均增长3.2%。

曾衍德说，总体看，一季度农业农村经济运行良好，但也要看到，农业农村经济发展还面临农业生产成本上涨、防灾减灾任务重等问题，需要采取有力措施加以解决。

《 人民日报 》（ 2021年04月21日 03 版）

(责编：胡永秋、牛镛)