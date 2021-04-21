人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

一季度第一产业增加值同比增长8.1%

农业农村经济形势总体向好

本报记者  郁静娴
2021年04月21日05:45 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　一季度，农业农村经济运行良好。记者从农业农村部20日举办的新闻发布会上获悉：第一产业增加值11332亿元、同比增长8.1%，为“十四五”开好局、起好步奠定了坚实基础。

　　雨生百谷，万物生长。当前，春季农业生产进入关键阶段。

　　夏粮丰收有基础。农业农村部发展规划司司长曾衍德介绍，这一判断主要基于两点：一是面积增加。最新农情调度显示，冬小麦面积增加300多万亩，为4年来首次增长。二是长势较好。目前主产区小麦长势好于去年和常年，大部分地区已孕穗抽穗，生长发育进程偏快。此外，春播进展顺利，粮食播种面积已过两成，其中早稻栽插已经过七成，春玉米播种过一成，进度同比略快。

　　农业绿色发展向纵深拓展。长江“十年禁渔”全面启动，一季度清理取缔涉渔“三无”船舶3000多艘、违规网具4.1万张，99.96%有就业需求的退捕渔民实现转产就业。农业投入品减量增效持续推进，300多个县整建制开展绿色高质高效行动。今年，我国还启动实施了农业生产“三品一标”提升行动，目前全国农产品质量安全例行监测合格率稳定在97%以上，绿色、有机和地理标志农产品数量累计达到5.38万个。

　　今年中央把粮食产量纳入发展的主要预期目标，要求产量保持在1.3万亿斤以上。农业农村部已将年度粮食生产任务分解落实到各省区市，分品种、分区域制定稳产增产方案，并强化农资调运和技术指导，有力有序推进春耕生产。

　　与此同时，乡村产业加快发展，农民收入较快增长，农村内需潜力不断释放，乡村建设统筹推进。

　　会上介绍，一季度农村居民人均可支配收入达到5398元，扣除价格因素实际增长16.3%，高于城镇居民收入增速4个百分点。农村外出务工总量和收入水平实现双增长，外出务工劳动力总量达到1.74亿人、同比增长42.1%，月均收入达到4190元、同比增长13.9%。特别是在脱贫地区，特色种养业呈现良好发展态势，脱贫劳动力稳岗就业形势较好，农村居民收入增速继续高于全国平均水平。

　　乡村产业加快发展，是促进农民就业增收的重要途径。“坚持把打造产业链、拓展农业多种功能和乡村多元价值作为重点，持续发力。”曾衍德介绍，一季度，全国农副食品加工业增加值同比增长15.2%。春节期间全国大部分乡村旅游景点景区正常营业，到农家体验农耕乐趣、品味民俗情调成为居民出游的重要选项。农村网络零售额保持两位数增长。

　　如何进一步推进脱贫地区特色产业发展，接续乡村振兴？

　　曾衍德介绍，主要通过实施特色种养业提升行动，稳定并加强财政、保险、用地等方面的扶持政策，指导脱贫地区依托资源优势和产业基础，培育一批成长性好、带动性强的主导产业。同时，也要在产销衔接、技术服务、联动带动、风险防范等方面建立相关机制，强化服务支撑。

　　聚焦有利于农业生产和改善农民生活的领域，乡村建设行动正持续加大投入、加快推进。当前，农业农村部已制定农村人居环境整治提升五年行动方案，组织实施村庄清洁行动春季战役，不断改善农村人居环境。同时，协调推动村内道路建设，加强产地农产品仓储保鲜冷链物流设施建设。

　　“随着乡村振兴战略深入实施，农村成为扩大内需的重要增长点，潜力不断释放。”曾衍德表示。数据显示，一季度农业投资快速增长，第一产业固定资产投资2362亿元，同比增长45.9%，两年平均增长14.8%。农村消费加快恢复，乡村消费品零售额达到13875亿元，同比增长29.4%，两年平均增长3.2%。

　　曾衍德说，总体看，一季度农业农村经济运行良好，但也要看到，农业农村经济发展还面临农业生产成本上涨、防灾减灾任务重等问题，需要采取有力措施加以解决。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月21日 03 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

分享让更多人看到

推荐阅读
我国生态环境保护综合执法队伍全新制式服装首次正式亮相
　　人民网福州4月20日电 （记者余璐）20日，我国生态环境保护综合执法队伍全新制式服装首次正式亮相。在生态环境保护综合执法队伍制式服装风采展示仪式现场，350名福州市生态环境保护综合行政执法队员，身着新式制式服装，庄严列队、精神抖擞，集体奏唱国歌、向国旗宣誓。…
专家：打出政策“组合拳” 推动脱贫地区地域特色产业发展
　　人民网北京4月20日电 （黄盛、李栋、李彤）近日，农业农村部联合国家发展改革委、财政部、国家乡村振兴局等9部门印发的《关于推动脱贫地区特色产业可持续发展的指导意见》（下称《意见》）明确，要壮大一批有地域特色的主导产业，建成一批绿色标准化生产基地，培育一批带动力强的农业企业集团，打造一批影响力大的特色品牌。 多位专家接受人民网采访时表示，实现乡村特色产业的产业链延长、价值链提升、供应链健全，能够进一步挖掘农业功能、深度开发乡村价值、创造超额效益，显现出富民效应。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部