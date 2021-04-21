本报北京4月20日电 （记者赵婀娜、刘诗瑶）20日，未来互联网试验设施高性能主干网开通仪式在清华大学举行。主干网的开通运行，标志着我国对互联网核心关键技术的探索和实践又迈进了一步。

作为国家重大科技基础设施项目的重要组成部分，未来互联网试验设施由清华大学等40所高校承建，以纯IPv6技术为主，覆盖31个省区市，旨在为我国研究和设计未来互联网体系结构提供国际领先的开放性试验环境。

据了解，该设施主干网的核心节点分布在40所高校，可为各类用户提供未来互联网物理层、数据链路层、网络层、传输层、应用层的试验服务，同时支持4096个超大规模试验网络。其中，主干网核心节点间的最高带宽达200G，实现了与国内外IPv4/IPv6试验设施的互联互通。

今年4月初，我国拥有的IPv6地址数跃居全球第一，这背后就有未来互联网试验设施的助力。这一设施在其高性能主干网已拥有独立/32大规模IPv6地址域的基础上，又获得亚太互联网信息中心分配的/20超大规模IPv6地址块，支撑该设施成为目前全球规模最大的未来互联网试验设施。

此外，未来互联网试验设施不仅基于纯IPv6网络，同时可以支持下一代互联网真实源地址验证体系。该体系支持互联网的端系统地址精确定位和溯源，突破了下一代互联网体系结构的安全可信关键核心技术，并在国家重要部门及重点行业网络中实现了规模化应用，取得了重大的社会和经济效益。

未来互联网试验设施是继CERNET（中国教育和科研计算机网）和CERNET2之后的第三张大网。未来互联网试验设施的特点是更加面向研究、面向未来，将为实施网络强国战略提供科技支撑。

1994年建成的CERNET，标志着中国自行设计和建设的第一个采用TCP/IP协议的全国性计算机互联网络正式开通；2004年建成的中国下一代互联网示范工程核心网络CERNET2，标志着中国对互联网关键技术开始探索与研究。

《 人民日报 》（ 2021年04月21日 08 版）

(责编：胡永秋、牛镛)