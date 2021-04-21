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北京市延庆区张山营镇后黑龙庙村——

借冬奥东风  迎发展春天（奋斗百年路 启航新征程·同心奔小康）

本报记者  贺  勇
2021年04月21日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　“冰雪延庆、激情冬奥”，一进后黑龙庙村，就能看见村口立着的冰雪运动主题雕塑作品，冬奥氛围扑面而来。

　　后黑龙庙村位于北京市延庆区张山营镇，背靠2022年北京冬奥会延庆赛区所在地小海陀山，面朝碧波荡漾的官厅水库，区位优势明显。

　　然而，冬奥申办成功前，这里是一个典型的低收入村。2015年，全村192户中就有58户低收入户。

　　“2015年北京成功申办2022年冬奥会，我们感到发展机遇来了！”村支书杜皂银带领村两委班子研究，决定依托良好的区位优势和生态环境，发展高端民宿产业。

　　原本在北京市区做生意的张山营人张海超，听说要打造“冬奥冰雪休闲小镇”，立马返乡创业，流转几个村民家里闲置的院子翻建修缮，建成19座现代时尚的民宿院，单日可接待300人。

　　这些风格各异的精品民宿一推出，就受到游客的热捧。“清明节假期刚过，‘五一’假期的房间已预订一空。”运营民宿的相关企业负责人聂一品说。

　　33岁的村民万利昆如今是5个院落的管家，每月收入4500元。“京礼高速修通了，从北京市区开车只要一个半小时就能到；村里实施了‘煤改电’，街道也更干净整洁了……这两年村里的年轻人陆续都回来了。”说起冬奥带来的变化，万利昆如数家珍。

　　“村里成立了合作社，村民可以把闲置房屋流转给合作社，再由企业接手进行打造；村民也可以自行投资改造，交由公司运营，与运营公司五五分成。”杜皂银介绍。

　　此外，还有40多名村民在家门口实现就业。种了一辈子地的赵金花当起了民宿保洁员，“现在我一个月就能挣2500元，还能照顾家。”赵金花说。

　　“现在村里人干啥都想着往前头赶。”张山营镇党群办负责人许承敏任包村组长近两年，亲身感受到村里的变化，“冬奥给大家带来了实实在在的好处，村民们打心眼儿里支持办好冬奥。”

　　2019年后黑龙庙村58户低收入户全部“脱低”，2020年村民人均纯收入达2.1万元，还先后获评“北京市美丽乡村重点建设村”“全国乡村旅游重点村”。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月21日 11 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

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