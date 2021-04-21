本报记者 汪志球 黄 娴

雨后，贵州省沿河土家族自治县中寨镇志强村茶园，湿润的空气中夹着茶香，茶树叶苍翠欲滴。聊起当地的特色白茶，中寨镇党委书记谭鹏飞充满自信：干净、健康、安全。“最近我们生产的白茶供不应求，进入盛产期后每亩平均收益将达1.5万元。”

用3年时间、投入5000万元，中寨镇发展茶园1万多亩，茶产业正成为当地经济发展的亮点。高海拔、低纬度、多云雾、寡日照、无污染，根据气候特点，当地发展现代山地高效农业，其中茶产业一枝独秀。

发展农业产业，非一朝一夕之功。2007年以来，贵州出台《关于加快贵州茶产业发展的意见》等文件，从种植规模、基地培育、产品加工、品牌打造、质量监管等环节发力，把茶产业打造成农业现代化的支柱产业。

“只要用手机一扫，就能看到茶树的种植、生长、采摘、管护等过程。”每当有客人来到茶园，石阡县龙塘镇大屯村党支部书记周绍军就拿出一张随身携带的二维码开始介绍。这张小小的二维码，浓缩着当地茶农对茶叶品质和安全的追求。

贵州在标准茶园建设、病虫害绿色防控、清洁化加工等方面，实行了一系列严格措施，保障茶叶生产过程绿色安全。今年2月1日正式施行的《贵州省茶产业发展条例》规定，茶树种植基地禁止使用化学除草剂。此外，贵州把茶园禁用农药种类从62种增至128种；针对茶叶出口基地，还列出28种出口茶园慎用农药名单。

随着茶产业日益壮大，如何更好地“走出去”，成为做强贵州茶产业的必答题。近年来，贵州茶产业推介会先后走进上海、南京、济南等地。2020年国际茶日暨第十二届全民饮茶日活动中，“贵州冲泡”方法通过直播展现给各地茶友，获得积极反馈。

线上线下相融合的活动模式，提升了贵州茶的知名度，推动市场规模不断壮大。统计显示，目前省外共建立贵州茶销售点14125个，2020年销售茶叶20.92万吨，销售额208.95亿元。2020年，贵州海关检验检疫出口茶叶6577.7吨，货值2.31亿美元，同比增长91.7%。

截至目前，贵州全省茶园总面积700万亩，2020年全年茶叶产量达43.6万吨，产值503.8亿元，茶农年人均收入达12351.1元。贵州省农业农村厅副厅长胡继承说：“茶叶一头连着百万茶农，一头连着千万消费者，是贵州打赢脱贫攻坚战的重要抓手，也是推进乡村振兴的重要产业。”

《 人民日报 》（ 2021年04月21日 11 版）

(责编：胡永秋、牛镛)