本报记者 王 政 韩 鑫

数据来源：工业和信息化部

打开直播软件在线学习、扫描二维码观看云上展览、开启摄像头远程办公……得益于全球最大规模光纤和4G网络，数字化生活已经走进我国千家万户。“十三五”期间，我国光纤用户占比从34%提升至93%，4G用户占比从7.6%提升至81%，远高于全球平均水平；固定宽带和手机流量平均资费更是双双下降超过95%，各项举措每年惠及用户10亿人次以上。

今年《政府工作报告》提出“加大5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景”“中小企业宽带和专线平均资费再降10%”。新一轮提速降费举措将释放哪些红利？记者采访了一些用户、运营商和专家。

覆盖将更广

今年将实现千兆光网覆盖家庭超2亿户，千兆宽带接入用户突破1000万

“太快了，几乎不卡顿！”今年2月，北京丰台区的中国移动用户李琴家里接入了千兆宽带，“百兆升级千兆后，再也不用为孩子上网课掉线发愁了。”李琴选择的是中国移动“双千兆”套餐——只需办理288元/月的5G手机套餐，便能免费附赠千兆宽带，同时享受移动和固定场景下高速率、低延时的网络服务。

5G和千兆宽带究竟有多快？走进中国移动重庆礼嘉智慧体验园5G馆，记者在“5G速率对比”展台进行了测速。分别点击一台4G和5G手机屏幕上的“开始”按钮，大屏幕上同步显示出测速结果：4G速度是100Mbps（比特每秒），而5G速度达到2032Mbps，是4G的20多倍。也就是说，平时用4G网络下载一部1个G的高清电影需要2分钟，而使用5G只需5秒。

随着前不久工信部出台《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021—2023年）》（以下简称《行动计划》），高速网络将加速惠及更多用户。

“双千兆是千兆光网和5G的合称，二者都具有千兆级超高速率、毫秒级超低时延等先进性能。”中国社会科学院工业经济研究所研究员贺俊解释，千兆光网更多面向家庭用户和园区，在复杂电磁环境等需求场景下具有优势；5G网络可以实现泛在连接、快速灵活和广域覆盖。二者优势互补，不仅能为用户带来“固移同速、无缝沟通”的体验，还将共同满足和催生不同行业、不同场景的差异化应用需求。

“‘双千兆’意味着用户使用的网络更快、能力更强、连接更便捷。”在中国信息通信研究院技术与标准研究所所长敖立看来，“双千兆”网络的到来，将使增强现实/虚拟现实、超高清视频等高带宽应用加速融入生产生活，工业制造、交通运输、电力、医疗和教育等领域的典型千兆应用模式将进一步丰富。

“高带宽、低时延、稳定性好的千兆光网将为超高清视频制播、分发和观看带来更好体验。”超高清视音频制播呈现国家重点实验室常务副主任梅剑平告诉记者，随着千兆光网的建设完善，超高清视频产业将按照4K先行、兼顾8K的总体技术路线进入发展快车道，2022年总规模将超过4万亿元。

据统计，截至2月末，我国1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达到803万户，占比仍然相对较低；从移动网络看，目前5G手机终端连接数达2.6亿户，仅占移动电话用户的16.3%。《行动计划》已经明确，今年将实现千兆光网覆盖家庭超2亿户，千兆宽带接入用户突破1000万。用三年时间，基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备“千兆到户”能力，这意味着“双千兆”将惠及更多地区和用户。

资费将更低

基础电信企业将多措并举降低企业客户生产运营成本

2月的吉林延边，虽非旅游旺季，连锁餐饮企业参花冷面的经理李女士却通过直播带货把生意搞得有声有色，“前不久，运营商将原先100兆的带宽免费提升至300兆，现在我们随时随地都能做直播，平均每天能多赚1000多元。”

网速提上去，资费降下来。“一次缴费两年，费用能省30%以上，对咱小本生意来说，能节省不少经营成本。”更让李女士高兴的是，得知企业有数字化转型、提升品牌知名度的想法，中国联通主动提供了云光慧企解决方案。通过建立自营线上商城，参花冷面实现对线上线下多渠道业务进行统一管理，一举拓宽了销售渠道。两个多月时间，冷面产品的线上销量增加了两万多件。

提速降费的持续推进，让成千上万像参花冷面这样的中小企业直接受益。通过推出月租减免等举措，中国联通2020年企业宽带和互联网专线平均资费降幅均超过15%。

自2015年实施提速降费以来，中国移动、中国联通已分别累计让利4800多亿元、2000亿元。“经过连续几年提速降费，我国通信资费已大幅下降，无论是固定宽带价格还是移动通信资费都在全球处于较低水平。”贺俊认为，在降费下探空间逐步收窄后，提速降费工作将向更精准的方向升级，更多面向中小企业等。

新一轮提速降费的“发令枪”已经打响，基础电信企业均表示将多措并举降低企业客户生产运营成本。中国移动将整合网云服务，打造智慧商企包、智慧物业包等六类“网+云+智慧应用”融合方案，为中小企业提供一体化“拎包入住”服务；中国联通将推出系列组合优惠，包括“云+网+应用”组合优惠、“宽带+手机”融合套餐，降低宽带和互联网专线用户的平均资费；中国电信将为中小企业提供云会议、云主机、云桌面等云产品的免费体验，降低宽带和专线的资费，以及中小企业数字化转型的门槛和使用成本。

专家认为，通过拓展大数据、云计算等面向中小企业的新业务，将为基础电信企业拓展更大市场、提高收益水平，从而保证降费的可持续性。

任务仍繁重

确保提速降费工作落地见效，须加大建设力度、丰富应用场景、提升网络质量

采访中，不少专家表示，未来3年是我国5G和千兆光网发展的关键时期，要多管齐下、综合施策，确保提速降费工作落地见效。

要畅通机制加快创新，加大5G网络和千兆光网建设力度。

一方面，要突破“双千兆”网络建设障碍。贺俊认为，各地可推动免费开放办公场所、学校、展览馆、旅游景点等所属构筑物和机场、公路、铁路等公共区域，以及市政路灯杆、城管监控杆、电力塔等杆塔资源，降低“双千兆”网络建设成本。另一方面，应提升通信产业技术水平。“目前我国千兆光网和5G技术产业优势明显，但高端芯片制造面临制约，网络设备成本及终端价格较高。”敖立说，按照《行动计划》，我国将加强核心技术研发和标准研制，着力提升核心芯片、网络设备等的研发制造水平，补齐产业短板。

要在终端加速落地的同时，进一步丰富应用场景。

“目前大部分时间都在使用4G网络，对5G网速的需求还比较小。”尽管早早更换了5G手机和相应套餐，但李琴对5G的特色应用基本“无感”。

今年一季度，国内市场5G手机出货量6984.6万部、占国内手机出货量比例为71.3%。“尽管5G终端加速落地，但大规模应用仍需一定时间。”中国社科院工业经济研究所助理研究员李伟建议，在引导企业加快研发5G核心器件的同时，也要鼓励设备和内容制作企业加快培育垂直应用生态，“既要适当‘路等车’，也要及时‘车上路’。”华为传送与接入产品线总裁靳玉志表示，华为将基于自身在通信领域方面的技术优势，携手运营商，利用千兆光网安全、可靠、抗干扰的特点，进一步拓展园区、工业互联网等各类行业场景。

要强化5G和4G网络协同发展，提升网络资源使用效率。

《行动计划》提出，将指导基础电信企业强化5G和4G网络协同发展，推进2G、3G、4G频率重耕和优化升级，提升网络资源使用效率。

“无线频谱是信息传递的载体，频率越低，网络覆盖范围越广，建网成本越低。”贺俊解释，过去2G、3G网络占用了大量珍贵的低频频谱资源，但随着网络不断升级，用户逐渐向4G和5G迁移，频谱使用效率降低，“推进2G、3G频率重耕，释放出更多频谱资源用于4G、5G网络建设，有助于运营商提高网络质量、降低建设成本，进而也可为用户带来质量更高、价格实惠的网络服务。”

《 人民日报 》（ 2021年04月21日 18 版）

(责编：胡永秋、牛镛)