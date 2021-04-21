本报记者 刘志强

深化区域性国资国企综合改革试验，既是一项国企改革重大专项工程，也是国企改革三年行动的重要改革任务。2019年7月，国务院国企改革领导小组研究决定，将上海、深圳作为首批综改试验区，同时，选择沈阳开展国资国企重点领域和关键环节改革专项工作。一年多过去，改革的进展和成效如何？

“上海、深圳、沈阳三地党委、政府对区域性综改试验高度重视，在完善体制、优化结构、激发活力上取得了明显成效。”日前，国务院国资委副主任翁杰明向记者介绍了综改试验的相关进展。

——以管资本为主的国资监管体制更加成熟定型。

“根据上海市政府授权，我们对市属经营性国资履行出资人职责，实体、金融、体育等经营性领域国资由市国资委直接监管。目前，直接监管企业的资产、营收、利润占市属经营性国资国企总量均超过90%。”上海市国资委党委副书记董勤表示，近年来上海打造了上海国际、上海国盛、上海国投三个国有资本投资、运营公司，完善“金融+运营+投资”国有资本管理体系，构建“1+3+N”国有资本监管架构，推动实体、金融等经营性国资融合发展。

——市场化经营机制更健全，微观主体活力更充沛。

“改革试验中，我们着力克服机制性梗阻，打通产权改革、公司治理、选人用人、激励约束四个关键环节。”深圳市国资委党委书记、主任余钢从四方面分别介绍道：混改突出“外引内转”，重点推进商业类企业混改，创新开展管理层和核心骨干持股，目前市属企业混合所有制比例达83.5%；公司治理突出“有效制衡”，指导企业建立内部董事、专职外部董事和兼职外部董事科学搭配、专业互补的规范董事会；选人用人突出“多元复合”，累计开展10家直管企业和123家二、三级企业经营班子成员市场化选聘和契约化管理；激励约束机制突出“考核刚性”，同一企业同职级薪酬差异高达50%，对25名经理层成员实行刚性退出。余钢表示，相比综改试验启动前，深圳市属国资的总资产增长31.8%、营业收入增长59.1%、利润总额增长25.8%。

——国有经济结构调整和国有资本优化配置取得新进展。

上海围绕服务市域重大发展战略和长三角一体化建设，新增投资集中在战略性新兴产业、先进制造业、现代服务业、基础设施和民生保障等领域。深圳围绕粤港澳大湾区建设，立足城市国资服务功能，以基础设施公用事业为主体、以金融及战略性新兴产业为两翼的“一体两翼”国有资本格局基本形成。沈阳加快推进历史遗留问题基本解决，由市国资委牵头、多部门协同，推进厂办大集体改革、国企退休人员社会化管理全面完成，实现“僵尸企业”基本出清。

2020年12月，国务院国企改革领导小组决定，将杭州、武汉、西安、青岛四地列为第二批综改试验区，同时将沈阳改革专项工作提升为由辽宁省委、省政府领导，涵盖沈阳市域范围和太平湾合作创新区的综改试验。翁杰明表示，综改试验区要在综合改革上求突破、在特色改革上谋深化、在先行改革上作示范，聚焦完善体制和激发活力攻坚克难，以先行改革经验引领带动国企改革全局。

本版制图：张丹峰

《 人民日报 》（ 2021年04月21日 18 版）

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