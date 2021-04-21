崔 爽

原标题：工信部：工业生产总体基本恢复到疫前正常水平

“一季度规模以上工业增加值同比增长24.5%，两年平均增速是6.8%，环比增长2.01%；工业产能利用率达到77.2%，这个数字也是2013年以来同期的最高值。工业生产总体基本恢复到疫前的正常水平。”4月20日，国新办一季度工业和信息化发展情况新闻发布会上，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌介绍了一季度工业经济发展情况，同时他表示，行业间、企业间恢复的不均衡性依然存在，原材料成长上涨、芯片供应短缺等问题显现，企业生产经营仍面临较多困难，持续恢复的基础尚待进一步稳固。

推动提升芯片供给能力

工信部统计，今年1—2月，包括智能手机在内的电子信息制造业产量大幅增长。与此同时，全球芯片短缺潮席卷全球。黄利斌表示，去年以来，受部分芯片企业减产、5G等新兴市场需求旺盛等因素的影响，全球半导体产能出现了紧缺的局面，芯片短缺问题在行业间持续蔓延，电子信息制造业中下游行业出现芯片供应紧张的情况。“目前来看，全球半导体工业紧张局面的缓解还有赖于全球产业链的畅通合作。为推动缓解当前的供需矛盾，工信部积极协调芯片企业与应用企业对接交流，近期针对汽车芯片的短缺问题，组织汽车企业和芯片企业共同编制了《汽车半导体供需对接手册》，进一步疏通汽车芯片的供需信息渠道，为供需双方搭建交流合作平台。”黄利斌表示。

他强调，工信部将与相关国家和地区加强合作，鼓励内外资企业加大投资力度，推动提升芯片全产业链的供给能力，同时积极搭建产用对接合作平台，创造良好应用环境，供需双向发力保障芯片产品供给，满足市场的需求。

《App个人信息保护管理暂行规定》即将出台

App个人信息保护备受关注。工信部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国在会上介绍，工信部今年以来已累计完成29万款App技术检测，对1862款违规App提出整改要求，公开通报319款整改不到位App，组织下架了107款拒不整改的App。App个人信息保护治理工作取得阶段性成效。

赵志国表示，工信部将继续完善管理政策和标准。在充分征求意见基础上，会同相关部门发布《App个人信息保护管理暂行规定》，组织制定《App用户权益保护测评规范》和《App收集使用个人信息最小必要评估规范》等系列行业标准，为App个人信息保护监管提供政策和标准支撑。同时，督促应用商店落实好平台责任，强化App上架审核机制，切实做好个人信息保护的“守门人”。建立应用商店合规经营监测机制，将违规行为主体纳入电信业务经营不良名单，组织应用商店开展检测标准培训，推动应用商店形成统一的技术检测体系。

他表示，将进一步聚焦工具类、通信类等App，加大欺骗诱导用户下载、弹窗信息难以关闭、违规共享使用个人信息和利用第三方嵌入式软件损害用户权益等热点难点问题的整治力度，取得让用户切身有感的治理效果。

(责编：赵超、吕骞)