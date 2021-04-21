邹晓菁 蔺紫鸥

原标题：“拼船出海” 乘风破浪

湾区经济近些年一直是世界经济版图的亮点。在中国，粤港澳大湾区可谓颇具潜力的湾区经济带。粤港澳大湾区的城市有什么竞争优势？城市间如何强强联合，“拼船出海”？在本届博鳌亚洲论坛“城市群带动发展：以粤港澳大湾区为例”分论坛中，嘉宾们就粤港澳大湾区发展的热点议题展开讨论。

为什么粤港澳可以“拼船出海”？

为什么粤港澳三地可以建成城市群？全国政协副主席何厚铧在论坛上首先回答了这个问题：“经历改革开放40年的快速发展，粤港澳三地的合作不断扩大和深化，已具备雄厚的经济实力、多元的创新要素和领先的国际化水平，已经具备建成国际一流湾区和世界级城市群的基础条件。”

粤港澳大湾区还有着别具一格的顶层设计，这是香港特别行政区行政长官林郑月娥的看法。“相比于国内的京津冀、长三角经济圈，或是国外的湾区像纽约、东京湾区等，粤港澳大湾区有一个非常独特的特点，就是‘一国两制’。全世界都找不到一个地方、一个城市群的发展有一个国家、两种制度。”林郑月娥说，粤港澳大湾区有三个示范区，香港、澳门、内地有三种货币，但是7200万的湾区人民又有着相同的文化。“无论是跟珠海还是澳门，我们是好朋友、好邻居。”

“因为城市群里每个城市都有它的特点，我们才能联手‘拼船出海’。”林郑月娥说，香港的优势是人才和科技创新。“香港有5所世界排名前100强的大学，具备很好的科研尤其是基础科研能力。”“我们有非常完整的产业链，这是在其他湾区都没有的，比如你在硅谷做科研项目还要跑到纽约去上市。”林郑月娥感慨道，在一个这么近的城市群，就能把所有科技创新产业需要的相关元素都集合在一起，这是非常难的。

除了人才优势，粤港澳大湾区还具备资本、产业和市场优势，北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫补充道。“澳门人均GDP已经达到8万多美元，是全世界收入最高的地区之一。香港是国际金融中心，不仅可以用自己的资本，还可以用世界上其他国家、地区的资本。”林毅夫说，大湾区可以将各个地方在新兴产业的优势，按照各个地方人才、资本、制造业的优势发挥出来，形成全世界最有竞争力的科技创新高地，新兴产业的策源地。

强强联手乘风破浪

突如其来的新冠肺炎疫情让经济增长受挫，同时也给各国带来新的思考，在国际形势复杂多变的背景下，世界级城市群的强强联合将为发展带来新机。“以往的高速增长是否还能延续？疫情让澳门重新思考未来发展的新出路，澳门的高速增长需要找到新动力，给澳门可持续发展的机会。”在澳门特区政府经济财政司司长李伟农看来，加入粤港澳大湾区是一个难得的机遇，澳门丰富的文旅资源、与葡语系国家的密切关系以及侨眷的强大影响力都能为大湾区城市间的交流与互动作出贡献。

“搞大湾区的合作首先要有大胸怀、大决心，一定要从国家未来100年发展的趋势和角度来考虑。”中国国际经济关系学会会长李若谷认为，大湾区建设离不开创新的思想和勇气，政策要协调，人员信息的交流藩篱要突破，税收政策和法律等要统一，这样才能将各地在不同领域的优势都最大化，发挥出大湾区发展的整体效益，真正实现强强联合。

林郑月娥也对科技创新在大湾区建设中的重要性表示赞同。她表示，粤港澳大湾区科技创新的两大挑战是科技创新的要素流通，以及争取更多的科研人才落户大湾区。“未来粤港澳大湾区三地都要发挥自己最好的条件，不仅是‘拼船出海’，更要乘风破浪、行稳致远。”

他山之石，可以攻玉。世界上已经发展成熟的城市群经验可以为粤港澳大湾区建设提供借鉴。东京大学教授丸川知雄以东京湾的发展为例，提出大湾区目前在公共交通设施方面还有较大进步空间，未来如果增加城市轨道交通线路，并联通不同城市群，将推动大湾区形成现代化都市圈。

(责编：赵超、吕骞)