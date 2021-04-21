人民网北京4月21日电 （申佳平）近日，2021年第十届中国智慧城市大会在京举行。中国科学院大学应急管理科学与工程学院院长李颖在与会发言时指出，数字化发展、绿色化发展、安全发展是“十四五”期间重要的三条主线，这三条主线互相交织，互相促进，互为支撑，共同构成了智慧城市建设的新内涵。

数字化转型为安全发展提供重要支撑

李颖表示，我们正处于经济社会全面数字化转型的大趋势中，这是一个不可逆转的历史进程，随着经济社会数字化转型的程度不断加深，数字经济的发展将不断加速。作为国家治理体系和治理能力的重要组成部分，如何做好数字化转型是我国应急管理现代化的重要命题。

她认为，应急管理的数字化转型，要充分利用新一代信息技术提升能力和丰富手段。只有充分利用数字技术，才能更好地识别和应对数字时代的新问题。

“今天我们面临的风险和挑战较以往具有高度复杂、高度不确定的特点。这对我国应急管理体制提出了新的挑战。社会治理正在从单向管理转向双向互动，从线上线下分离转为线上线下融合，从单纯政府监管向更加注重社会协同治理。针对这一趋势，我们应以数字技术为支撑，构建以人为本，全灾种、全流程、全方位、全社会的中国特色应急管理体制。”

绿色发展为智慧城市建设注入新内涵

李颖提出，发展数字经济、推动新型智慧城市建设，已经成为现代城市主动适应和引领经济发展新常态、重塑城市发展新优势、抢占竞争制高点的战略选择。

从过去几年新型智慧城市建设的历程看，新型智慧城市建设应具有以下四个方面的本质特征：

一是网络泛在。网络基础设施的发展，是智慧城市建设的基础。建设智慧城市不仅是移动互联网空间的“泛在”，而且还包括互联网主体上的“泛在”，技术空间、网络空间和物理空间充分融合。

二是数据核心。智慧城市以数据作为核心来推动，数据采集、数据的传输、数据的应用三方面在智慧城市建设中重要性日益突出。只有获取准确、及时、丰富的数据流，并进行深入分析，才有可能在优化生产、提升服务、完善管理等方面创造价值。

三是融合创新。智慧城市是技术、应用、服务、商业模式融合创新的产物，融合创新是未来智慧城市发展的主旋律。只有推动信息系统解决方案与应用场景的深度磨合，才能真正推动城市走向“智慧”。

四是智能应用。人工智能为代表的智能应用信息处理速度快、效率高，可为更智慧的决策和行动提供支持，达到提高政府公共服务水平、企业竞争力和市民生活质量的目标。只有广泛的推动智慧应用，才能释放数据价值，总结经验、发现规律、预测趋势，推动城市通过智慧之门。

“绿色发展、数字发展、安全发展不仅仅是挑战，同时也是巨大的发展机遇。”李颖表示，根据清华大学能源环境经济研究所等机构研究分析，“碳中和”将带来2020-2060年平均每年万亿以上的绿色经济投资，和届时约7万亿的年产值规模。

加快建设产教融合平台服务智慧城市建设

李颖表示，在绿色化、数字化发展的时代浪潮下，国科大应急管理科学与工程学院将持续探索运用数字化手段提升城市安全保障水平，支撑和促进城市绿色发展。

一是优化整合各类科技资源，推进应急管理科技自主创新，深入研究灾害风险及防治基础理论、关键技术、先进装备，打造国内一流、国际先进的自然灾害防治科研平台。

二是充分发挥中科院和国科大多学科交叉和集成创新优势办学。加强理论研究和科技创新，打造应急管理现代化高端智库；精准聚焦数字化转型、智能化升级，整合中科院和国科大科研资源和科技成果，大力推动以大数据、人工智能和物联网等为代表的新一代信息技术与应急管理实践的融合创新，打造防灾减灾救灾实战型科研基地；精准聚焦应急管理人才培养短板，积极探索以“政产学研用”和产教融合为核心的创新培养模式，打造国家应急管理高端人才培养基地。

三是建立开放共享的合作机制，打造高端交流合作平台。贯彻“小核心、大外围”的布局，汇集政产学研用多方面优势力量，开展全要素、全过程、全链条研究，探索建立新时代自然灾害防治和应急管理科研体系，率先开展应急管理学科建设，开发课程标准，构建协同创新网络，积极推进科技成果转移转化，搭建国内应急领域产教融合、科教融合的开放集成平台。

(责编：申佳平、章斐然)