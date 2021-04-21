人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

“人脸识别”不容滥用

2021年04月21日08:17 | 来源：经济日报
小字号
原标题：“人脸识别”不容滥用

　　滥用“人脸识别”高危害性与高隐蔽性并存，不但背离了借助新兴技术推动经济社会发展的初衷，还令本应便民利民的“人脸识别”明珠蒙尘，是相关企业在自毁长城。

　　近期，某人脸识别短视频APP因存在安全隐患而遭下架，一些企业商店也因违规采集并使用消费者面部信息而被调查。部分商家滥用“人脸识别”技术，伤及的究竟是消费者还是自身？

　　“人脸识别”技术是一种基于人的脸部特征信息进行身份识别的新型人工智能技术，在公共场所、刷脸支付等多个线下线上场景中均得到了广泛应用，对保障公共安全、便利群众生活具有积极推进作用。

　　很多新生事物犹如双刃剑，在法律框架内、道德约束下正确运用可利国利民，若为利益所驱使，为金钱所摆布，“人脸识别”又可摇身一变，成为损害消费者权益的幕后帮凶。一是当面部特征的可复制遇上刷脸支付，消费者的“钱袋子”将无险可守，财产安全无从维护；二是当面部信息的可识别遇上大数据算法，消费者对商家“大数据杀熟”将毫无察觉，公平交易无从谈起；三是当有关企业无意构建保护人脸数据资源的“护城河”，消费者的个人隐私将存在安全风险，肖像名誉无从保障。

　　由此可见，作为人与生俱来、独一无二的面部信息，在移动互联网技术快速发展的时代，与消费者的人身、财产、名誉安全等均有直接关联。忽视对这一数据资源的科学保护与合理运用，将对消费者的合法权益产生较大危害。但因相关侵权行为极具隐蔽性，不少消费者对不良商家的“暗箱操作”并不知情，对权益受损“后知后觉”，对权益维护难以溯源。因此，滥用“人脸识别”谋取利益，成为个别企业铤而走险的旁门左道。

　　滥用“人脸识别”高危害性与高隐蔽性并存，不但背离了借助新兴技术推动经济社会发展的初衷，还令本应便民利民的“人脸识别”明珠蒙尘。其所伤及的不只是消费者的“钱袋子”，还消解着消费者对相关企业的信任，拂了企业稳健可靠的“面子”，断了企业开拓进取的“路子”，毁了企业长远发展的“里子”。

　　在数字经济时代，企业经营者必须树立以用户为中心的理念，应该认识到用损害消费者权益来换取收益的行为是自毁长城。企业利用新平台、新技术、新理念为消费者提供更优质的服务，是“开门做生意”，要想行稳致远，须始终强调安全意识、责任意识，切实保护用户各类隐私数据，做到把好安全关、守好责任田，真正把消费者的利益放在心上。

　　相关部门和社会各界应加强对企业运用新平台、新技术的监管，明确新平台、新技术绝非法外之地，企业经营不得心存侥幸伸出“黑手”，任何违法违规经营行为都将受到法律法规惩处。斩断“黑手”的同时还应强化引导，将企业经营导入正轨，让新平台、新技术能够更好地为消费者服务，为经济社会发展赋能，从而保护社会大众对创新、创意的认可与信赖，为“中国创造”保驾护航。

(责编：赵超、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
我国生态环境保护综合执法队伍全新制式服装首次正式亮相
　　人民网福州4月20日电 （记者余璐）20日，我国生态环境保护综合执法队伍全新制式服装首次正式亮相。在生态环境保护综合执法队伍制式服装风采展示仪式现场，350名福州市生态环境保护综合行政执法队员，身着新式制式服装，庄严列队、精神抖擞，集体奏唱国歌、向国旗宣誓。…
专家：打出政策“组合拳” 推动脱贫地区地域特色产业发展
　　人民网北京4月20日电 （黄盛、李栋、李彤）近日，农业农村部联合国家发展改革委、财政部、国家乡村振兴局等9部门印发的《关于推动脱贫地区特色产业可持续发展的指导意见》（下称《意见》）明确，要壮大一批有地域特色的主导产业，建成一批绿色标准化生产基地，培育一批带动力强的农业企业集团，打造一批影响力大的特色品牌。 多位专家接受人民网采访时表示，实现乡村特色产业的产业链延长、价值链提升、供应链健全，能够进一步挖掘农业功能、深度开发乡村价值、创造超额效益，显现出富民效应。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部