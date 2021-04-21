佘颖

原标题：道歉的永辉超市，是聪明还是傻

如果永辉超市真能像在致歉声明中所说的，对食品安全制度及流程进行全方位核查，加强上游供应链管理，今后其商品质量将更有保障，此次道歉反倒成了提高质量的契机。这也提醒监管部门，企业过去装聋作哑，是因为监管没有锤到七寸。食品安全是产出来的，也是管出来的。

当其他鸵鸟都把头埋进沙子时，有一只居然抬起头来大喊，“对不起，我错了！”永辉超市就是这只不按套路出牌的鸵鸟——最近，网上突然出现了一份永辉超市股份有限公司的道歉声明，称“公司对出现的食品安全问题向广大消费者、投资者和监管部门致以真诚的歉意，管理层对该事件自查自纠，深刻反省”。

为什么说突然呢？因为很多人是先看到这条道歉，然后才得知前两天福建省市场监督管理局发布消息，称永辉超市多家门店有15批次食品抽检不合格，被媒体报道了。

这事儿最让人意外的点就在这里。市场监管总局定期会通报食品抽检不合格情况，被点名的企业有很多，可似乎没怎么听说哪家企业为此道过歉。

就拿最近几期来说，4月19日公布的抽检结果显示，辽宁省大连乐购生活购物有限公司销售的烤鱼片，N-二甲基亚硝胺检测值不合规。3月31日公布的抽检结果显示，美团华欣超市（上地店）在美团（手机APP）销售的精肉里肌肠，菌落总数不合规。

3月19日公布的抽检结果一口气点名了好几家：小矮熊京东自营旗舰店销售的小矮熊枣花蜜，氯霉素残留量不合规；海南省海口家乐福商业有限公司金龙店销售的豇豆，甲基异柳磷残留量、克百威残留量不合规；沃尔玛（云南）商业零售有限公司曲靖子午路分店销售的黄瓜，氧乐果残留量不合规。如果算上电商平台上的商家，每期被点名的企业就更多了。

这可是市场监管总局开展的抽检，近几年家乐福、沃尔玛、淘宝、天猫、拼多多等企业几乎每期都会上榜，其严重性远超被省局点名。可大家好像打定了主意，随你怎么抽查，我就装聋作哑，坐等这波过去，继续愉快玩耍。这几乎成了企业应对食品安全抽检的一致态度。

从效果来看，这套鸵鸟策略成功淡化了可能发酵的危机。大多数时候，抽检结果被淹没在了互联网信息的汪洋大海，虽然有时媒体会跟进，但极少引起关注。因此，永辉这一次大张旗鼓地公开道歉，就显得格外不寻常。

可能其他企业会认为永辉是傻瓜，不懂得暂避风头，纯粹是自找麻烦。但媒体和消费者应该看到，在装聋作哑很可能风平浪静、公开道歉反而会招来热搜的网络环境下，永辉以上市公司的名义道歉，至少展现出想解决问题的积极态度。

客观地讲，超市、电商平台只是销售平台，不是问题食品的生产方。食品安全涉及种植养殖、生产加工、流通销售等多个环节，出现问题也有多方原因。

在过去的抽检中，永辉多次被曝出不合格，反映其供应链管理不善。如果永辉真能像致歉声明所说的，对食品安全制度及流程进行全方位核查，加强上游供应链管理，今后其商品质量将更有保障，此次道歉反倒成了提高质量的契机。道歉声明亦是免费广告，向消费者传递了永辉负责任的形象。从这个角度看，永辉其实是聪明的。

也须看到，这次永辉道歉的前提是监管部门重锤批评、主流媒体曝光，想躲也躲不过去。假设这些信息还是散布在一篇篇定期发布的抽检报告里无人关注，永辉会不会主动道歉，还是个未知数。之前，永辉超市被点名过多次，可没有道过歉。

这也提醒监管部门，企业其实心里有数，装聋作哑是因为没有锤到七寸。食品安全是产出来的，也是管出来的。只有建立最严谨的标准，实施最严格的监管，实行最严厉的处罚，坚持最严肃的问责，才能让消费者放心，让经营者敬畏。说到底，食品安全既不需要傻瓜，也不需要“聪明人”，只需要一心确保质量的老实人。

(责编：赵超、吕骞)