刘志强

原标题：“未来互联网试验设施”高性能主干网开通

20日，“未来互联网试验设施”（简称FITI）高性能主干网开通仪式在清华大学举行。

FITI是目前世界上规模最大的未来互联网试验设施，也是我国信息领域第一个国家重大科技基础设施项目——未来网络试验设施的重要组成部分。FITI由清华大学等40所高校承建，以纯IPv6技术为主，覆盖全国，旨在为我国研究和设计未来互联网体系结构提供国际领先的开放性试验环境。

记者了解到，FITI主干网的核心节点分布在全国35个城市的40所高校。可为各类用户提供未来互联网物理层、数据链路层、网络层、传输层、应用层的试验服务。目前开通的FITI高性能主干网核心节点间的最高带宽达200G，同时支持不少于4096个大规模试验网络，实现了与国内外IPv4/IPv6试验设施的互联互通。

在FITI的助力下，我国拥有作为下一代互联网开始标志的IPv6地址数于4月初跃居全球第一。

FITI是清华大学等40所高校承担建设的又一个重大互联网实验平台，是继CERNET和CERNET2之后的第三张大网。

(责编：赵超、吕骞)