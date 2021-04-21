王轶辰

原标题：显示屏偏光片“卡脖子”成历史

中国又少了一个“卡脖子”的领域。4月16日，杉杉股份宣布，其通过增资方式收购了LG化学旗下偏光片及相关资产70%的股权，正式成立全球最大的偏光片供应商杉金光电，实现了高端偏光片国产化。

新型显示产业是电子信息产业的重要组成部分。当前，我国新型显示产业年产值已超过4000亿元，液晶显示产业规模全球第一，面板产能已占据全球过半份额，产业链逐步向中国转移。虽然中国头顶“显示大国”光环，但显示产业核心材料、关键装备国产化率极低，很容易被“卡脖子”。

在显示技术产业链中，“卡脖子”并不在面板生产环节，而是受上游材料、装备所限制。行业数据显示，面板上游的材料产业，包括偏光片、玻璃基板、靶材、光掩膜版、光刻胶等产品近年来国产化率不超过20%。

据悉，偏光片不仅是制造液晶面板最重要的材料之一，占液晶面板成本的15%左右，还是我国液晶面板技术国产化最困难的领域之一。“偏光片技术对整个面板性能的影响程度越来越高。”杉金光电总经理朱志勇说。

全球调查公司Omdia数据显示，全球偏光片市场规模约百亿美元，生产企业主要集中在日本、韩国。同时，中国偏光片未来5年产能缺口将达到24%。

这一态势即将面临反转。去年6月，杉杉股份斥资11亿美元，收购LG化学偏光片业务，今年2月1日完成资产交割。并购被视为我国突破关键领域“卡脖子”技术的一项重要成果。

“杉杉成功并购LG偏光片业务，打破了国外企业对这项重要技术的垄断和封锁，为中国显示产业的全面超越补齐了短板。”杉杉控股董事局主席郑永刚透露，收购完成后，全球四大生产基地和1700多项专利全部交付，原经营和技术团队保持不变，53名中高级管理干部、38名韩国籍技术专家全部留任，“杉金光电进入之后，中国企业的市场份额，将从不到10%提升到45%以上，这一核心材料供应的稳定性和安全性将得到绝对保障。”

显示行业是典型的规模经济，拥有更大的产能规模意味着更强的经济性。郑永刚表示，两年内，杉金光电将拥有10条全球领先的生产线；同时，强化宽幅产品优势，以性能更优、品类更全、竞争力更强的产品，满足智能化时代的市场需求。

值得注意的是，在偏光片上游材料中，PVA、TAC两种膜材料技术门槛高，供给集中，占偏光片成本的75%左右。而偏光片中我国自主生产的材料整体占比较低，材料端仍被日本企业垄断。

“我们的材料确实掌握在上游厂商手中，所以我们要把产业做大，促进上游材料的本土化。”朱志勇坦言。

为保持收购后的竞争力，郑永刚表示，要建立全球研究院，进一步提升自主研发创新能力。同时，建立产业联盟，引导上游国际材料厂商在国内建厂，贴近下游客户，推动上下游产业融合。

(责编：赵超、吕骞)