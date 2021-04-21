刘 瑾

原标题：工程机械行业：过度竞争没有赢家

今年以来，以挖掘机为代表的工程机械实现了“开门红”，有些产品甚至卖到脱销。据中国工程机械工业协会（以下简称“协会”）统计，2021年1月至2月，以挖掘机为代表的工程机械行业主要产品同比平均增幅达到117%，挖掘机同比增幅更是达到了149%。

然而，高速增长的数据下，工程机械也有着“难言之隐”。以挖掘机为例，尽管销量持续走高，利润却并不乐观。有调研数据显示，中国工程机械代理商群体2020年的平均毛利率仅为8.7%，平均净利率更是低至0.7%，今年未有明显改善，生存状态堪忧。

中国工程机械工业协会名誉会长祁俊向记者表示，工程机械行业自2016年8月份平稳回升以来，受益于国家加大基础设施建设投资力度，截至2021年一季度，已连续5年保持增长。但在快速发展的同时，部分行业企业并未在产品质量、创新、用户服务上下功夫，而是盲目追求市场占有率，把无序的价格竞争作为唯一的市场竞争手段，严重影响行业健康可持续发展。

“我们既反对搞价格联盟，也坚决反对行业无序的价格竞争。”祁俊分析说，无序竞争最终会导致用户既得不到好产品又得不到高质量的服务。他提醒主机企业，一定要汲取2013年至2015年期间市场环境大滑坡的惨痛教训，过度竞争的结果是“没有赢家”。短期“狂欢”形成的系统性风险或债务危机需要很长时间去消化，已有企业为此付出了惨痛代价。

事实上，今年工程机械行业市场发展形势不断向好。今年，我国继续加大对基础建设的投入，西部开发、长江经济带建设、粤港湾建设等一系列举措以及5G大数据中心、城市轨道交通等新型基础设施建设和民生保障工程，都需要工程机械厂商的参与。

此外，在国家对环保力度持续加大的背景下，第四阶段非道路柴油移动机械及其装用的柴油机污染物排放控制技术要求，即“国四”排放标准将于2022年12月1日正式实施。在日趋严苛的环保要求下，工程机械存量更新的规模十分可观。据了解，目前市场上约有1000万台在用工程机械，其中有不少还是国一、国二排放标准。未来，这些环保不达标的设备，将逐步进入淘汰阶段。

在多项利好因素拉动下，预计工程机械市场仍处于上升期。祁俊判断，工程机械行业在存量更新和增量需求的双重驱动下，今年全行业整体增长预计在7%以上。

“市场是广阔的，就看企业如何把握。”祁俊呼吁，主机企业和代理商遵守行业企业自律公约，致力培养自身核心竞争力，扎实提高产品性能质量和服务水平，在市场合理利润空间内制定营销策略和商务政策，有序竞争。同时，主机企业与代理商要严守底线，严控风险，共存共赢，珍惜来之不易的行业大好发展局面。

(责编：赵超、吕骞)