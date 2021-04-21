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原标题：用外挂软件能抢茅台？ 低劣谎言骗了180余万

经营烟酒超市的小老板，竟然轻信“利用电脑外挂在茅台集团官网抢购茅台酒”的谎言，被骗共计180余万元。日前，经江苏省海安市检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处被告人杨某有期徒刑十一年，并处罚金30万元。

2020年6月，海安市某商场开展了“凭商场消费积分可兑换2瓶茅台酒购买资格”的促销活动。25岁的无业青年杨某听到消息后，向其经常光顾的小区烟酒超市老板贾某询问是否回收茅台，得知贾某有回收意愿后，杨某便用自己的消费积分成功兑换了两瓶茅台酒，随后以3600元的价格出售给贾某。

“以后有茅台酒，无论多少我都收购。”知道贾某有大量收购茅台的需求后，没有经济来源且债务缠身的杨某顿时觉得这是一条“生财之道”。于是，杨某谎称自己可以通过茅台集团官方网站抢购茅台酒，保证都是正品，但是需要先垫付一定的订购费用。

“我有外挂软件，就像当年抢火车票一样。”为了让贾某相信自己确实有能力，杨某伪造订购成功的短信截图发给贾某，贾某果然信以为真。2020年6月至7月，贾某先后向杨某转账共计180余万元用于订购茅台。

在此期间，为了打消贾某的顾虑，杨某又伪造物流截图发给贾某，并开通了微信小号冒充茅台集团员工与贾某沟通，谎称因订单积压，配送时间会比较长。

事实上，骗到巨额钱款的杨某将自己包装成“富二代”，从海安乘火车到了湖南长沙，与网恋女友见面，并谎称家中经营医疗器械公司。随后，杨某带着女友过起挥霍无度的奢靡生活，短短三个月就将180余万元挥霍一空。

2020年8月，交了订购款的贾某眼看着还没有收到茅台酒，便询问杨某。杨某先是冒充茅台转送人员以“订单多，配送晚”为由稳住贾某，后又谎称由于订单量大，茅台酒厂审核没有通过，愿意退钱给贾某，因为订单金额比较大，而且需要贾某本人亲自去贵州退款。直到此时，贾某才意识到自己被骗了，遂向公安机关报案。

2020年10月，杨某被抓捕归案。2021年1月，该案被移送海安市检察院审查起诉，杨某表示认罪认罚，并签署认罪认罚具结书。海安市检察院以杨某涉嫌诈骗罪向法院提起公诉。日前，法院作出如上判决。

(责编：赵超、吕骞)