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猪肉价格连续回落，玉米、化肥价格上涨

刘诗平、于文静
2021年04月21日08:24 | 来源：新华社
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原标题：猪肉价格连续回落，玉米、化肥价格上涨

猪肉价格连续回落、玉米价格高位运行、化肥价格持续上涨……价格涨跌和未来走势近来广受关注。在农业农村部20日举行的一季度农业农村经济运行情况新闻发布会上，农业农村部有关司局负责人回答了媒体关注的热点话题。

猪肉价格：连续回落 猪肉供应越来越宽松

今年1月份以来，猪肉价格连续回落近3个月。未来猪肉供应和价格走势如何？

“最近几个月猪价降得确实有点快，目前猪肉价格已经回落到本轮生猪产能恢复以来的最低点。”农业农村部畜牧兽医局副局长陈光华说。

陈光华说，近期猪价大幅回落的主要原因，是生猪出栏明显增加和春节之后猪肉消费下降“两个因素碰头”。

按照往常，端午节前后猪肉消费增加，猪价有可能会出现一波上涨。陈光华预计，从前期新生仔猪量推算，预计二季度全国规模猪场肥猪出栏量同比增幅将达到50%，市场供应总体宽裕，价格不太可能超过前期的高点。

他表示，综合来看，猪肉供应最紧张的时期已经过去，后期供应会越来越宽松。

据介绍，目前农业农村部正会同国家发展改革委、商务部、海关总署和国家统计局研究建立生猪全产业链信息权威发布制度。

玉米价格：恢复性上涨 持续上涨缺乏支撑

今年以来，玉米价格高位运行。玉米用途广泛、产业链条长，社会高度关注其价格波动。如何研判当前的玉米市场形势？

农业农村部市场与信息化司副司长宋丹阳说，根据监测，今年一季度玉米市场运行大体可分两个阶段：春节之前，主要受需求旺盛、流通粮源偏紧影响，价格持续走强；春节以后，主要是气温升高，农民和贸易商售粮进度加快，市场供给呈现阶段性宽松，价格企稳回落。

据介绍，目前，玉米收购价东北地区1斤约1.35元至1.4元，华北地区1斤约1.45元至1.5元。

“这个价格水平，虽然相比去年涨幅比较大，但与2014年相比，只是小幅度上涨。”宋丹阳说，总体上是近年来玉米需求增长的拉动和成本上升推动的恢复性上涨。

他说，玉米价格适当上涨，让连年亏损的玉米种植有了净利润，加上政策支持稳定，今年农民种粮积极性大幅提高，玉米播种面积也有望明显恢复。

与此同时，玉米涨价也抬升了下游的饲料养殖成本。宋丹阳表示，农业农村部正在与有关部门一起，通过增加超期储存的稻谷、小麦投放，适当扩大玉米及替代品的进口，引导调控需求等措施，保障饲料粮供应。

宋丹阳说，从后期走势来看，新季玉米收获上市前市场供应是充足的，价格持续上涨是缺乏支撑的。秋粮上市后，市场供应有望进一步改善。

化肥价格：持续上涨 后期价格以稳为主

去年冬天以来，化肥等农资产品的价格上涨，对今年的春耕生产会有什么影响？

宋丹阳说，去冬今春以来，受原材料涨价、冬季环保限产、国际价格上涨传导等因素影响，我国化肥等农资价格持续上涨，其中氮肥、磷肥涨幅比较大。

“但由于我国化肥产能和储备是充足的，今年春耕化肥总体上仍然供大于需，备肥到位率高，市场供应有保障。”宋丹阳说，特别是今年3月份，随着企业开工率提升，化肥商业储备投放，尿素、二氨价格比前期已经有所回落，后期化肥价格将以稳为主。

宋丹阳表示，下一步，农业农村部将与相关部门加强沟通协调，保障农资企业正常生产，畅通物流运输和末端配送，适时开展化肥储备调控，继续加大农资打假力度，多措并举做好化肥保供稳价工作，服务好春耕生产大局。

(责编：赵超、吕骞)

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