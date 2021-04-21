吴文诩、向定杰、杨静

原标题：一饼茶可买一辆宝马，一提茶可买广州一套房？

“特效茶”“办事茶”“金融茶”，“一片（饼）可以买一辆宝马，一提可以在广州买一套房”……眼下正是春茶上市时节，茶叶再次上演疯狂爆炒的戏码。

“新华视点”记者对茶叶市场调查发现，打着各类名目的营销乱象层出不穷。不少茶叶质量难辨、价格混乱，动辄标价数十万元甚至数百万元。很多茶叶营销已经超越生活饮用品范畴，或欺诈消费者，或潜藏腐败风险，或变身金融产品制造圈钱骗局。

炒作“噱头”多，价格靠“忽悠”

记者在一些茶产区发现，随着近年来茶产业蓬勃发展，为应对激烈市场竞争，一些商家夸大宣传进行“无底线”炒作。

——鼓吹“山头茶”“特效茶”。

云南省一茶山的古茶树，今年鲜叶预订价格最高每公斤超过1万元。一名茶农说，小区域的毛茶不加价很难买到。

为销售茶叶，贵州省某地以海拔高度作为卖点，注册“云上2330”的商标，准备以2330元一斤的价格售卖。

而在拼多多等电商平台上，记者看到一款福建土楼金线莲养肝茶，宣传有降火解酒益肝清热的功效，一款新疆罗布麻茶也说有保健辅助降血压的作用。一些茶叶附带神话传说和“天龙八步”等冲泡心经，以“当地长寿老人和双胞胎占比多”来佐证茶叶奇效。

——盛行“办事茶”“送礼茶”。

记者在贵阳市花果园太升茶叶市场看到，不少商家在显著位置悬挂着“2021年新茶上市大量批发”的字样，有的还提供茶礼定制。

在京东商城，一款2021安吉白茶新茶礼盒装500克售价29999元，下面备注“内置全额发票，送礼有面子，茶到事成”。

在拼多多上，一些商家在产品页面显著位置标注着“领导喝的茶”等字样。从事黑茶经营的店主文先生告诉记者，他的几家店铺销售的八成为礼品茶，逢年过节更是销售火热。

——渲染“投资茶”“金融茶”。

“288万收下8片白菜”“一片(饼）可以买一辆宝马，一提可以在广州买一套房”……在抖音上，记者看到一些收茶的博主经常发布带有类似文案的视频。业内人士说，所谓“一片”就是一饼，一提有7饼。网络营销的视频显示，一片茶价格在28万元至32万元之间，一提茶最高达255万元。有知情者说，这些视频有的虚构交易行为，故意炮制稀缺行情，目的就是寻找“接盘侠”。

涉茶腐败案诈骗案屡屡发生

中国工程院院士刘仲华表示，当下茶行业动辄就宣讲古树、山头，巴不得每一株树都不一样，甚至每一棵树上的顶上和下面的又不一样。他认为，这么多“玩法”实际上就是无序发展，有损行业健康发展。

一些茶企老板表示，尽管他们在生产端从严把控，但对于茶贩子在后续贴牌拼装的行为，他们完全无能为力。

茶叶标准不一，定价随意性大，近年作为雅贿滋生了大量腐败。业内人士透露，一些茶叶作为公认的名贵土特产，成为行贿的重要礼品，往往“买的人不喝，喝的人不买”。近年来，与茶叶有关的腐败案件屡屡出现在纪委通报中。

“毛尖茶1盒，散装茶叶6袋……”贵州省纪委监委去年6月通报黔南布依族苗族自治州公安局交警支队原政委刘建收受茶礼问题；某驾校校长为得到关照，两次为其支付7.7万元的茶叶款。

近年来，茶叶还被投机者瞄准。炒茶有暴利，“年份”老茶被追捧。文先生告诉记者，前几年，一些热门“投资茶”只要抢到货，转手就可以翻倍卖，收入简直是暴利。所以，有些人不惜借钱、抛售房产投资购买。当前，一些茶叶价格虽然越炒越高，实际上“有价无市”难以变现，投资者亏损严重。

有不法分子也利用投资者追求高回报心理实施犯罪。2019年，贵州省贵安新区公安局通报一起“茶票”网络平台诈骗案，涉案金额高达1.97亿元。犯罪嫌疑人在网上发行“茶票”，操纵交易，非法套取3000余名投资人的资金。

茶是用来喝的，不是用来炒的

受访人士认为，茶产业健康发展，不能走向价格虚高，甚至变身收藏品、金融衍生品的道路。茶是用来喝的，不是用来炒的，要立足广大普通消费者，提供品质安全、价格合理的产品。农业、市场监管、纪委等部门应加强干预引导，及时对一些苗头性问题打击处理，防范背后“四风”问题与腐败风险。

“茶叶行业的发展要强调绿色、健康、理性，如果变得让普通老百姓喝不起，不会有长远的未来。”福建某家乌龙茶店铺经营者陈先生表示。文先生认为，政府不要盲目鼓励扩大生产，应坚持对工艺和标准指导。

贵州茶产业经济专家委员会副主任委员陶光灿建议，应提高茶产业集中度，建立标准化的工业模式，打造有影响力的茶叶品牌，通过大企业整合市场、规范标准。此外，还应通过大数据手段，对茶叶的种植、加工、销售进行全过程追溯，建立全链条的品质监管体系。

(责编：赵超、吕骞)