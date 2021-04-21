潘福达

原标题：稳字当头 LPR报价连续12个月保持不变

中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2021年4月20日贷款市场报价利率（LPR）为1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%。1年期和5年期以上LPR均与上期持平，这是继去年5月以来连续12个月保持不变。

4月LPR报价不变符合市场预期。4月15日，央行续作1年期MLF（中期借贷便利），招标利率为2.95%，与上月持平，这意味着4月LPR报价的参考基础未发生变化。

中国民生银行首席研究员温彬认为，LPR保持不变与经济复苏进程整体适应。今年一季度，我国经济延续复苏向好态势，就地过年使春节过后复工复产时间缩短，生产增速整体较快，需求端消费、投资在3月呈现加快改善迹象，经济复苏基础逐渐牢固，为利率水平保持稳定提供了支撑。

东方金诚首席宏观分析师王青表示，年初以来LPR报价持续不动，很大程度上体现了经济修复期货币政策“稳”字当头的基调。当前货币政策的基调是保持定力，不急转弯。可以看到，去年为对冲疫情冲击，1年期LPR报价下调0.3个百分点。今年货币政策“不急转弯”意味着LPR报价不会出现明显的掉头向上走势，这是年初以来LPR报价这一最重要的市场利率连续保持不动的深层次原因。

温彬预测，综合考虑国内经济走势，下一阶段货币政策在支持实体经济复苏的同时，还需平衡稳增长、防风险、稳杠杆、控通胀等多重目标，MLF等政策利率大概率保持不变，LPR将继续保持平稳，但会通过加大对国民经济重点领域和薄弱环节的结构性支持力度，精准引导小微企业综合融资成本稳中有降。

在主要针对居民房贷的5年期LPR报价方面，由于近期部分城市出现房价上涨苗头，王青判断，若接下来房地产市场持续升温，未来不排除5年期LPR报价单独小幅上调的可能。

(责编：赵超、吕骞)