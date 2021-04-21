人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

稳字当头 LPR报价连续12个月保持不变

潘福达
2021年04月21日08:28 | 来源：北京日报
小字号
原标题：稳字当头 LPR报价连续12个月保持不变

　　中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2021年4月20日贷款市场报价利率（LPR）为1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%。1年期和5年期以上LPR均与上期持平，这是继去年5月以来连续12个月保持不变。

　　4月LPR报价不变符合市场预期。4月15日，央行续作1年期MLF（中期借贷便利），招标利率为2.95%，与上月持平，这意味着4月LPR报价的参考基础未发生变化。

　　中国民生银行首席研究员温彬认为，LPR保持不变与经济复苏进程整体适应。今年一季度，我国经济延续复苏向好态势，就地过年使春节过后复工复产时间缩短，生产增速整体较快，需求端消费、投资在3月呈现加快改善迹象，经济复苏基础逐渐牢固，为利率水平保持稳定提供了支撑。

　　东方金诚首席宏观分析师王青表示，年初以来LPR报价持续不动，很大程度上体现了经济修复期货币政策“稳”字当头的基调。当前货币政策的基调是保持定力，不急转弯。可以看到，去年为对冲疫情冲击，1年期LPR报价下调0.3个百分点。今年货币政策“不急转弯”意味着LPR报价不会出现明显的掉头向上走势，这是年初以来LPR报价这一最重要的市场利率连续保持不动的深层次原因。

　　温彬预测，综合考虑国内经济走势，下一阶段货币政策在支持实体经济复苏的同时，还需平衡稳增长、防风险、稳杠杆、控通胀等多重目标，MLF等政策利率大概率保持不变，LPR将继续保持平稳，但会通过加大对国民经济重点领域和薄弱环节的结构性支持力度，精准引导小微企业综合融资成本稳中有降。

　　在主要针对居民房贷的5年期LPR报价方面，由于近期部分城市出现房价上涨苗头，王青判断，若接下来房地产市场持续升温，未来不排除5年期LPR报价单独小幅上调的可能。

(责编：赵超、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
我国生态环境保护综合执法队伍全新制式服装首次正式亮相
　　人民网福州4月20日电 （记者余璐）20日，我国生态环境保护综合执法队伍全新制式服装首次正式亮相。在生态环境保护综合执法队伍制式服装风采展示仪式现场，350名福州市生态环境保护综合行政执法队员，身着新式制式服装，庄严列队、精神抖擞，集体奏唱国歌、向国旗宣誓。…
专家：打出政策“组合拳” 推动脱贫地区地域特色产业发展
　　人民网北京4月20日电 （黄盛、李栋、李彤）近日，农业农村部联合国家发展改革委、财政部、国家乡村振兴局等9部门印发的《关于推动脱贫地区特色产业可持续发展的指导意见》（下称《意见》）明确，要壮大一批有地域特色的主导产业，建成一批绿色标准化生产基地，培育一批带动力强的农业企业集团，打造一批影响力大的特色品牌。 多位专家接受人民网采访时表示，实现乡村特色产业的产业链延长、价值链提升、供应链健全，能够进一步挖掘农业功能、深度开发乡村价值、创造超额效益，显现出富民效应。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部