桂从路

江西省新余市袁河经济开发区，一家装配式建筑企业生产红火，工人正利用自动化设备赶制国内重点工程订单产品。

赵春亮摄（影像中国）

江苏省太仓港经济技术开发区，造船订单增加，一家造船企业生产满负荷运行，生产员工加班加点建造船舶。

计海新摄（影像中国）

在塔吊林立的江苏太仓港，一季度集装箱吞吐量破同期历史纪录，达到150.5万标箱；在“天然药库”海南，200多万亩南药长势喜人，带动农业增效、农民增收；在解除离汉通道管控一周年的湖北武汉，经济发展实现V形反弹，街头再次游人如织……最是一年春好处，意气风发踏征程。一季度，各地奋力推进高质量发展，中国经济与广袤大地一起加速回暖，呈现强劲势头。经济复苏速度惊人、科技进步成果丰硕、创新发展动能澎湃，激荡出开局起步之年的新气象。

强劲发展势头，展现中国经济的强大韧性和活力，离不开坚定不移贯彻新发展理念、推动高质量发展的行动自觉。“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确提出：“在质量效益明显提升的基础上实现经济持续健康发展”。无论是审议《关于新时代推动中部地区高质量发展的指导意见》，强调推动中部地区加快崛起；还是进一步放宽文化、医疗、教育等行业准入限制，激发海南发展新活力；抑或是各地围绕“碳达峰、碳中和”目标，布局现代产业体系……新发展理念进一步激活发展动能，推动经济高质量发展阔步前行。

既要增强信心、鼓足干劲，也要戒骄戒躁、再接再厉。当前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，统筹疫情防控和经济社会发展，必须慎终如始。面对经济发展中的内外部风险，巩固前进好势头、珍惜发展好局面，需要增强底线思维，下好先手棋、打好主动仗。着眼高质量发展的迫切需要，进一步推动产业链供应链优化升级、提升韧性和竞争力，需要加快攻克重要领域“卡脖子”技术。凡此种种，都要增强在复杂局面中谋发展的能力，提高贯彻新发展理念的水平，一步一个脚印，将“十四五”规划蓝图变为美好现实。

创新，是引领发展的第一动力。坐落在贵州平塘的“中国天眼”，前不久正式向全球开放。作为世界上最大的单口径射电望远镜，“中国天眼”是我国科技自立自强的缩影，也是跨越式发展的见证。面向未来，抓住新一轮科技革命和产业革命的机遇，激发全社会创新创造的活力，以科技创新催生发展新动能、培育竞争新优势，中国经济定能开辟更加壮丽的航程。

《 人民日报 》（ 2021年04月21日 10 版）

(责编：罗知之、吕骞)