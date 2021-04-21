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快递过度包装不可取

罗珊珊
2021年04月21日09:13 | 来源：人民网－人民日报
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妥善解决快递过度包装问题，已成为行业转型升级、可持续发展的内在要求。要完善管理机制，更新技术手段，转变消费观念，让轻包装、简包装、循环利用包装材料成为新风尚

大盒套小盒，包装盒里塞满塑料泡沫，撕开层层包裹才看到商品……这样的情景不少消费者已不陌生。近年来，随着网络购物快速发展，收快递早已成为人们的日常生活场景，快递过度包装问题也随之显现。

快递包装的必要性毋庸置疑，适度的包装可以在运输中起到保护商品的作用，减少商品损伤与浪费。但在现实操作中，由于运输、搬运等环节的不确定性，为了确保商品安全，一些商家往往简单地选择增加外包装，逐渐演变成过度包装。

过度包装不仅增加了商家、快递物流企业的经营成本，也带来了一些负面的溢出效应。一方面，过度包装会带来资源浪费，里三层外三层的包裹需要消耗大量纸张、胶带、塑料泡沫等材料，同时也会导致商品体积过大，带来运输空间的浪费。另一方面，过度包装会增加垃圾处理的工作量和环境污染，快递包裹所耗用的胶带、塑料泡沫运送到消费者手中往往会被丢弃变成垃圾，此类垃圾难处理、难降解，会给生态环境带来较大的负面影响。

目前，我国快递业日均业务量超过2.4亿件、日均服务用户近5亿人次，已连续多年位居世界第一。妥善解决快递过度包装问题，已成为行业转型升级、可持续发展的内在要求。

解决快递过度包装问题，相关部门已经在行动。去年3月，国家市场监管总局、国家邮政局印发《关于开展快递包装绿色产品认证工作的实施意见》，当年10月，《快递包装绿色产品认证规则》发布，获得绿色认证的快递包装产品意味着满足了资源节约、环境无害、消费友好等方面的要求。今年3月12日，《邮件快件包装管理办法》正式施行，明确了包装选用要求，包括建立实施包装物管理制度、按规定使用环保材料、包装减量化措施等，同时鼓励寄递企业建立健全工作机制和回收流程，对包装物进行回收再利用。

管理机制更健全，技术手段也要跟上。快递包装既要保障商品安全，也要避免浪费，如何在二者中寻求平衡点，这对物流配送企业提出了更高的要求。物流配送企业应加大与包装生产企业、科研院校等合作力度，加强产学研衔接，促进快递包装产品、技术、模式的创新和应用，探索研发更绿色环保、可循环使用的包装材料，提升包装的自动化、信息化和智能化水平，用数字化技术实现高效环保的包装。

解决快递过度包装问题非朝夕之功，需要各有关方面和消费者共同努力。消费者要自觉抵制过度包装行为，加快形成绿色消费理念，让轻包装、简包装、包装材料循环利用成为新风尚。

《 人民日报 》（ 2021年04月21日 19 版）

(责编：罗知之、吕骞)

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