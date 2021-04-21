在日前举办的首届广州国际电子及电器博览会上，来自消费类电子、移动电子及配件、智能穿戴、电竞游戏、家用电子等领域的超过1000家企业，携逾6万件产品参展。图为观众在展会上参观选购一款迷你音箱。

新华社记者 卢汉欣摄

本报北京4月20日电 （记者王俊岭）记者19日从商务部获悉，一季度，全国社会消费品零售总额10.52万亿元，同比增长33.9%，比2019年同期增长8.5%，比去年四季度增长1.86%。其中，3月份同比增长34.2%，比2019年同期增长12.9%。

商务部消费促进司负责人表示，消费市场呈现稳步恢复态势，稳中加固，稳中向好，为“十四五”开局之年迈好第一步、见到新气象打下坚实基础。

商品消费较快增长。一季度，商品零售额同比增长30.4%，比2019年同期增长近10%。基本生活类和消费升级类商品均呈现较快增长，其中限额以上单位通讯器材、化妆品、体育娱乐用品、日用品等商品零售额比2019年同期增长20%以上。中高端商品消费增长较快，海南离岛免税销售持续火爆。一些大型购物中心、奥特莱斯销售额比2019年同期增长15%以上。

服务消费逐步恢复。一季度，餐饮收入同比增长75.8%，恢复至2019年同期约98%，其中3月份增长91.6%，超过2019年同期水平；电影票房收入接近2020年全年水平，恢复至2019年同期约97%。3月份，限额以上住宿企业客房收入恢复至2019年同期90%左右。

新型消费快速发展。实物商品网上零售额同比增长25.8%，占社零总额比重达21.9%；快递业务量突破200亿件，同比增长75%；新能源汽车销量同比增长2.8倍，占汽车销量比重达7.9%。一些电商平台智能门锁、扫地机器人、按摩椅等销售同比增长30%以上，一些家居卖场智能家居、定制家具销售比2019年同期增长50%以上。

消费价格总体平稳。居民消费价格与去年同期持平，其中3月份上涨0.4%。生猪生产逐步恢复，储备肉有序投放，猪肉价格明显回落。3月份猪肉价格环比下降10.9%，同比下降18.4%。

“受疫情等因素影响，居民消费仍受制约，不同地区、不同业态、不同品类恢复还不平衡，促消费工作还需进一步加力。下一步来看，随着国内疫情防控形势平稳向好，供给结构不断优化，各项政策措施落地见效，预计消费市场将继续呈现积极恢复态势。”该负责人说。

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