新华社北京4月20日电 （记者申铖、魏玉坤）记者20日从财政部获悉，近日，财政部、海关总署、税务总局印发通知，出台了“十四五”期间支持科技创新进口税收政策。

政策明确，自2021年1月1日至2025年12月31日，对符合条件的科学研究机构、技术开发机构、学校、党校（行政学院）、图书馆进口国内不能生产或性能不能满足需求的科学研究、科技开发和教学用品，免征进口关税和进口环节增值税、消费税；对符合条件的出版物进口单位为科研院所、学校、党校（行政学院）、图书馆进口用于科研、教学的图书、资料等，免征进口环节增值税。

据财政部有关负责人介绍，这一政策的出台，有利于我国深入实施科教兴国战略、创新驱动发展战略，加快建设科技强国。下一步，财政部、海关总署、税务总局等有关部门将认真落实政策，助力我国实现科技自立自强。

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