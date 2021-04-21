据新华社北京4月20日电 （记者刘诗平、于文静）农业农村部发展规划司司长曾衍德20日表示，我国今年一季度农业农村经济运行良好，第一产业增加值为11332亿元，同比增长8.1%。

曾衍德在农业农村部当天举行的一季度农业农村经济运行情况新闻发布会上说，目前春耕春播工作进入关键阶段，农业农村经济形势总体较好。

“总体看，今年夏粮生产基础较好。”曾衍德说，这基于两个判断：一是种植面积增加，冬小麦种植面积增加300多万亩，4年来首次增加；二是长势较好，目前主产区小麦长势好于去年和常年，大部分地区已孕穗抽穗，生长发育进程偏快。此外，春播进展顺利，粮食播种面积已超过两成，进度同比略快。

与此同时，生猪生产继续恢复，农业绿色发展向纵深拓展，乡村产业加快发展，农民收入较快增长，农村内需潜力不断释放，乡村建设统筹推进。

曾衍德说，总体看，一季度农业农村经济运行良好，但也要看到，农业农村经济发展还面临农业生产成本上涨、防灾减灾任务重等问题，需要采取有力措施加以解决。

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